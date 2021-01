Čtvrté místo? Musíme zůstat pokorní, tvrdí záložník Slovácka Navrátil

Mohl jste ve střeleckých příležitostech udělat něco líp?

Určitě ano. V první šanci jsem se octl po přesné přihrávce Klimenta, ale bohužel jsem netrefil ani bránu. To byla chyba. A neomlouvá mě ani, že mě dojížděl jeden z obránců Dynama. Dvacet minut před koncem mi pak dával dobrý balon Milan Petržela. Chtěl jsem míč uklidit placírkou na zadní tyč, avšak dal jsem do střely hodně málo razance.

Remízu berete?

Asi ano. Bylo to těžké střetnutí s kvalitním soupeřem, jemuž se poslední dobou stejně jako nám dařilo. Měl dvě stoprocentní tutovky, které jsme díky výborným zákrokům brankáře Nemravy naštěstí přežili. Do zápasu jsme se dostávali trochu pomaleji, Budějovičtí měli větší drajv.

Byl to váš nejsilnější soupeř v novém roce?

Myslím, že ano. Dynamo bylo hodně nepříjemné. Ještě víc než Karviná, která u nás taky podala velmi dobrý výkon. Budějovičtí hrají podobným stylem jako my, ale nám tentokrát nešly tolik nohy jako v předchozích utkáních.

V minulé sezoně jste obě střetnutí s Jihočechy prohráli. Měli jste to v hlavách?

Věděli jsme o tom. Chtěli jsme to zlomit. Povedlo se to jen částečně. Nerozhodný výsledek byl ale zasloužený.

Navzdory premiérové jarní ztrátě figurujete v prvoligové tabulce na výtečné čtvrté příčce. Cítíte větší tlak?

Jedině od novinářů. V kabině se nijak extra o našem momentálním umístění nebavíme. Jsme s ním ale samozřejmě spokojeni. To, že máme teď blízko do evropských pohárů, však moc neřešíme. Musíme zůstat pokorní a počínat si jako tým. To nás zdobí, s tím můžeme uspět. Příští víkend se budeme snažit v Jablonci navázat na solidní výkony, které jsme poslední dobou předváděli. Musíme přidat na agresivitě. Budeme chtít ve druhé polovině sezony zvítězit v každém zápase, a na konci května uvidíme, na co to bude stačit.