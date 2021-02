Troufalý lob nezvládl, jinak ale teenager Dočkala výtečně zastoupil

Devět absencí vzbuzovalo pochybnosti, jak duel ve Zlíně zvládnou. Fotbalisté pražské Sparty však normu drží. I ve třetím duelu pod Pavlem Vrbou zvítězili (3:0). „Máme široký kádr, abychom takové situace zvládli. Myslím, že se to potvrdilo,“ pochvaluje si sedmnáctiletý Adam Karabec. Nahradil vykartovaného kapitána Bořka Dočkala a vedl si skvěle. Vstřelil vítězný první gól, pak ještě stál u zrodu akce, jež vedla k penaltě a pojišťující trefě.

Efekt nového kouče funguje. Třetí zápas pod Vrbovým vedením byl v podání sparťanů herně nejlepší. „V první půli určitě. Kdybychom si to ještě přenesli i do druhé, všechno by bylo, jak má být," kvituje v rozhovoru pro klubovou televizi Adam Karabec.

„Dobře jsme do zápasu vstoupili, vypracovali si šance a soupeře jsme přehrávali. Ve druhém poločase jsme už trochu ustoupili a nedostávali se tolik do toho, co jsme chtěli hrát," dodává záložník.

Gól ve Zlíně byl jeho druhý ligový. Po přihrávce Ladislava Krejčího staršího při něm prokázal na svůj věk značnou chladnokrevnost a preciznost.

Doopravdy velký talent, chválí Vrba

„Viděl jsem, že si Láďa míč zasekl, a že všichni přebíhají, tak jsem si naběhl na vápno. On se na mě podíval, dal mi balon po zemi, což bylo důležité, že neskákal, a trefil jsem, jak jsem chtěl."

Ještě spokojenější mohl být, kdyby mu v závěru první půle vyšel troufalý lob. Na brankáře Dostála si ovšem podruhé nepřišel.

„Chtěl jsem gólmana lobovat, ale vzal jsem to i s trávou. Takže jsem míč nezvedl tak, jak jsem chtěl. Viděl jsem, že gólman na mě běží, takže jsem si říkal, že když ho lobnu, nemá šanci. Bohužel se mi to nepovedlo," popisuje Karabec.

„Já ho pořádně znám deset dní... Předpoklady má, je kvalitní. Dokázal, že je doopravdy velký talent Sparty," chválí mladíka Pavel Vrba.