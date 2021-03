Dvojzápas blbec, běduje Pavelka. Sparta si pěstuje nečekaného strašáka

Dynamo v něm bude dost dlouho vzbuzovat nemilé vzpomínky. Na podzim nedohrál výroční listopadový zápas na Letné, který Jihočeši senzačně ovládli 4:2. V Českých Budějovicích pak měl na kopačce rozhodující trefu, jenže branku vysoko přestřelil.

„Přijde mi, že jsme se v obou zápasech porazili sami. Pro mě takový dvojzápas blbec, protože v prvním jsem dostal červenou kartu a teď nevyužil šanci rozhodnout. Takže v dobrém na ně vzpomínat nebudu," líčí David Pavelka v rozhovoru pro klubový web.

Sparta nevyhrála s Dynamem již poslední čtyři vzájemné ligové zápasy.

Právě reprezentační záložník mohl všechno změnit, jenže v 85. minutě spálil obrovskou šanci.

„Nevím, jestli mi míč skočil, nebo tam zrovna bylo hřiště měkčí. Ale to je jedno, tohle prostě musím donést do brány v zubech. Stoprocentní šance a dneska nás stála body," bere Pavelka odpovědnost na sebe.

Po pauze je čeká jízda

Budějovice ovšem třikrát trefily břevno či tyč. Bod je z tohoto pohledu pro favorita ještě dobrý...

„Možná ano, ale to my nechceme, chceme každý zápas vyhrávat. Do složité situace jsme se dostali vstupem do první půle. Probrali jsme se až někdy v patnácté minutě. Budějovice se nadechly a už to nepustily. Vázla nám kombinace, chybělo větší množství šancí. Dvě šance jsme měli, ale bylo to málo," popisuje průběh utkání.

Pavelku teď čeká start kvalifikace mistrovství světa s národním týmem. Až se vrátí, Sparta bude v rychlém sledu hrát zápasy proti Jablonci, Plzni nebo Slavii.

„Tam se jednoznačně bude rozhodovat o sezoně. Je potřeba, abychom se dali do kupy a vrátili se nám všichni vykartovaní. Pak začne jízda, každý zápas bude strašně důležitý a zajímavý. Těšíme se, bude to nabité a konečně přijde i pravidelný zápasový rytmus," přemítá Pavelka.