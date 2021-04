Zlín - Karviná 1:2 Fotbalisté Karviné při Weberově obnovené premiéře vyhráli ve Zlíně

Weber, který Karvinou vedl už v letech 2014 až 2017, nahradil během reprezentační pauzy odvolaného Juraje Jarábka. "Jsem rád za vydařenou premiéru a výhru. Nějakou dobu už hráči pocit vítězství nepoznali, o to je to dnes sladší. Výhra se nerodila lehce," řekl Weber na on-line tiskové konferenci.

Úvodní minuty v opatrném duelu patřily hostům, ale žádnou střeleckou příležitost si z mírné územní převahy nevytvořili. Možnost zapsat se do statistik zápasu měl domácí Janošek, ale jeho trestný kop v 15. minutě z 22 metrů skončil vysoko nad.

Z gólu se jako první radovala Karviná. Mikuš se na pravé straně lehce zbavil Čanturišviliho, dobře odcentroval a volný Herc měl v šestnáctce cestu ke svému čtvrtému gólu v aktuální ligové sezoně nečekaně usnadněnou.

Vojtěch Smrž z Karviné (vlevo), Dominik Simerský ze Zlína a brankář Zlína Stanislav Dostál v souboji o balon v utkání 25. kola Fortuna ligy.

Dalibor Glück, ČTK

Zlínu dělala jednoduchá a účinná hra Karviné problémy. Do šance se dostal pouze Youba Dramé, zamířil však těsně vedle. Přesto se domácí dočkali vyrovnání, když v první minutě nastavení úvodního dějství dorazil Procházka za záda gólmana Ciupy Dramého střelu. Šestatřicetiletý obránce se v nejvyšší soutěži trefil poprvé od května 2019. "Gól nás měl nakopnout, ale nestalo se tak," mrzelo Fantiše.

V krátkém rozmezí začátku druhé půle měla Karviná tři šance, po nichž si mohla vzít vedení zpátky. Mikušova střela skončila těsně vedle a rána Mangabeiry orazítkovala brankovou konstrukci. Po rohu zase hlavičkoval Šindelář, jenže Dostál vytáhl míč na rohový kop.

Karviná svoji dominanci přece jen dotáhla k vítězství. Antonín Fantiš popostrčil v pokutovém území Bartošáka a sudí Petřík nařídil pokutový kop, který proměnil Papadopulos. Hostující útočník zaznamenal sedmý gól v tomto ligovém ročníku.

"Bartošák se kolem mě otřel a spadl, penalta to nebyla," prohlásil Fantiš. "Nebylo to na pokutový kop. To už fotbalu nerozumím a nevím, na co je zde VAR. Druhá půle byla hrozná a svezl se s tím i rozhodčí, který byl katastrofální. Jestli se ve druhé půli hrálo 15 minut čistého času, tak to bylo moc," konstatoval zlínský kouč Bohumil Páník.

Utkání 25. kola první fotbalové ligy: Fastav Zlín - MFK Karviná

Dalibor Glück, ČTK

Hosté hru kontrolovali až do poslední desetiminutovky, v níž se domácí přece jen více dostali před karvinskou bránu. Šanci na vyrovnání měl Cedidla, ale zblízka minul. "Dobře jsme bránili, ale kdybychom využili dřívější šance, mohli jsme si závěrečné drama ušetřit," uvedl Herc.

Karviná oplatila Zlínu podzimní porážku 2:0 a porazila ho ve čtvrtém z posledních pěti ligových duelů. Slezané vyhráli venku v nejvyšší soutěži po pěti zápasech a poprvé od prosince. V této sezoně však získali na hřištích soupeřů 18 z celkových 29 bodů.