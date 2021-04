Dynamo padlo a Horejš soptil: Někteří hráči pohrdli budějovickým dresem

„Za to, co jsme ve druhé předvedli, bych se chtěl fanouškům omluvit. Nepochopitelné, co tam někteří hráči předvedli...," soptil kouč Dynama. Zatímco v úvodní pětačtyřicetiminutovce si jeho svěřenci vytvořili několik nebezpečných situací a sahali po vedoucím gólu, po změně stran nastal výpadek a jejich sebevědomí šlo rapidně dolů. Po chybě inkasovali, a po slibné první půli nakonec neuzmuli proti o záchranu bojujícímu sokovi ani bod.

„Myslím si, že by měli být někteří hrdí na to, že můžou nosit tenhle dres. Dneska tím dresem někteří pohrdli! Výkon, kterej byl ve druhé půli, jsem za svoji dosavadní trenérskou kariéru nezažil," vykládal nakvašeně. „Klíčoví hráči, kteří měli prapor zvednout, to prostě nezvládli," pokračoval.

Brankář Brna Martin Berkovec v obležení během utkání v Českých Budějovicích.

Václav Pancer, ČTK

Jihočeši po skvělém vstupu do jarní části zabředli do výsledkové krize. Na výhru čekají už osm zápasů. Navíc je sužuje palčivý problém: střílení gólů. Pouhé tři na jejich kontě z posledních osmi duelů je tristní bilance. „Naše hra směrem dopředu je absolutně žalostná. Že se nám někteří naši útočníci nedostanou ani do zakončení, je hodně slabý," prohlásil Horejš, jehož štvou i opakované chyby, kterých se budějovičtí hráči dopouštějí.

„Dostáváme branky ze standardky. Na odražené míče se kluci vykašlou, nejsou zodpovědní, uhneme, místo abychom to uhráli," zlobí se Horejš, jenž vyhlíží výhru už od 5. února, kdy Dynamo skolilo 1:0 Ostravu.