Zápas o život Zbrojovka nezvládla. Byli jsme jak banda žebráků, láteří záložník Reiter

„Počínali jsme si jak banda žebráků. Jde nám o život, a my jsme si po přestávce nevytvořili jedinou tutovku. Nemůžeme se na sebe ani podívat do zrcadla," láteří naštvaný záložník Zbrojovky Rudolf Reiter. „Mladá Boleslav i Zlín padly doma, ale my toho nejsme schopni využít. Teď už to budeme mít strašně těžké," uvědomuje si.

Zbraně však rozhodně neskládá. „Kdybych nevěřil, že se ještě můžeme udržet, tak bych se mohl sbalit a jít pryč. Jenže musíme rozhodně zlepšit přístup. Je to v našich hlavách. Ve zbývajících pěti zápasech to bude chtít nechat na hřišti úplně všechno. A pokud podáme výkony na úplné hranici našich možností, a přesto sestoupíme, tak si potom můžeme říct, že je to zasloužené," přemítá.

Reiter v této chvíli neřeší, že není kmenovým hráčem Zbrojovky. V Brně hostuje z ostravského Baníku. „Samozřejmě že mně ani tak není vůbec jedno, jak sezona pro mužstvo dopadne. Nechci být pochopitelně podepsaný pod sestupem. Jenže my měli pro záchranu udělat doteď daleko víc," má jasno.

Trenér Brna Richard Dostálek v duelu s Teplicemi.

Václav Šálek, ČTK

Obrovské zklamání z porážky se Severočechy netají také brněnský kouč Richard Dostálek. „Doma se nám prostě celou sezonu vyhrávat nedaří, a já si marně lámu hlavu, proč tomu tak je. Tentokrát se nám nepovedlo vstřelit vítěznou branku ani za situace, kdy jsme měli víc než poločas výhodu jednoho muže v poli. Nebyli jsme bohužel moc odvážní, málo jsme se tlačili před soupeřovu bránu. A nezvládali jsme situace jeden na jednoho," vypočítává hlavní nedostatky při překonávání soupeřovy defenzívy.

Připouští, že jeho svěřencům svazovala nohy nervozita vyplývající z důležitosti střetnutí. „Proto zřejmě tolik nepřesných přihrávek, byť některé šly i na vrub hrbolatého terénu," myslí si Dostálek.

Trenér Zbrojovky dobře ví, jak moc si jeho tým cestu za záchranou zkomplikoval. „Plichta s Teplicemi nám hodně ublížila. Musíme ovšem zůstat pozitivní, byť nebude samozřejmě jednoduché připravit mužstvo na další náročné utkání na Baníku. Pokusíme se ho ale odehrát tak, abychom měli i po příštím ligovém kole ještě šanci se z nezáviděníhodné situace dostat," předsevzal si.