Naštvaný útočník Plzně: Strašný, co jsme s Příbramí předvedli, k tomu není komentář!

Po dlouhé době dal gól, radost z něj ale nakonec neměl. Když útočník Plzně Zdeněk Ondrášek v 90. minutě sobotního ligového duelu s Příbramí dokonal brankou obrat, vypadalo to, že jeho trefa bude vítězná. Jenže Viktoria vedení neudržela, v nastavení o výhru přišla po gólu Zorvana (3:3). A útok na čtvrtou, pohárovu příčku, si pořádně zkomplikovala.

„Neumím ani popsat, co se stalo. Všichni jsme na sebe po zápase v kabině koukali. Dostali jsme před týdnem pět gólů na Slavii, chtěli jsme to odčinit, těšili jsme se na diváky. Co jsme na konci předvedli, je neskutečný," zlobil se Ondrášek.

Bláznivý zápas odstartovali skvěle Příbramští, kteří ve 24. minutě vedli 2:0. Plzeň na nohy dostal snižující gól Beauguela do šatny. „Ten gól nám pomohl. Věřili jsme, že když budeme hrát to svoje, výsledek otočíme. Což se stalo, navíc jsme měli mraky dalších šancí. Co jsme pak dokázali v posledních vteřinách, neumím vůbec komentovat," pronesl Ondrášek, který si však cenil, že tým dokázal utkání otočit.

„Mužstvo ukázalo vnitřní sílu. Ale pro ztrátu s Příbramí doma není žádná omluva, můžeme se zlobit jenom sami na sebe. Strašný, co jsme předvedli. Je to ale realita, musíme jít dál," dodal Ondrášek.

Fotbalisté Příbrami se radují z gólu do sítě Plzně v utkání Fortuna ligy.

Slavomír Kubeš, ČTK

Plzeň tak po další ztrátě zůstala na pátém místě o bod za Slováckem. Se svým největším tabulkovým rivalem má odehráno stejně, tedy 30 utkání. Na Moravany ale čeká nedělní duel v Karviné, ve kterém si mohou na Západočechy vytvořit čtyřbodový náskok a dostat je pod velký tlak.