Všechno jsme nevyhráli, třeba Evropskou ligu ne, usmíval se slávista Lingr

„Je to teď naše ta úplně největší motivace. Už jen kvůli našim trenérům, kteří na to hodně dbají. Jsme rádi, že jsme jim přání vyplnili a neporazitelnost o další zápas prodloužili. Tuhle sezonu chceme zvládnout bez porážky," prozradil střelec úvodního gólu Ondřej Lingr po nerozhodném výsledku 1:1 na hřišti třetího Jablonce.

„Jak se šňůra natahuje, všechny v týmu hodně láká. Věděli jsme, že v Jablonci to bude složité. Soupeř kromě zraněných hráčů nastoupil v plné sestavě, navíc nám finále poháru vzalo hodně sil, hráči i trochu oslavovali. Přijeli jsme bez dvanácti hráčů základního kádru, takže jsme měli velký respekt," přiznal kouč šampionů Jindřich Trpišovský.

Brankář Slavie Jan Stejskal v duelu s Jabloncem.

Radek Petrášek, ČTK

„Zápas byl složitý, protože nám chyběli klíčoví hráči. Ale ti, co dostali šanci, ukázali svůj potenciál," řekl Lingr na adresu debutantů v červenobílém dresu sedmnáctiletého Samka či Stejskala.

Jak vznikala kombinovaná sestava? „Jednoduše. Všichni reprezentanti dostali volno, my jsme zbyli, takže trenér to měl jednoduché. Poskládal to tak, jak musel a vzal ještě kluky z béčka. Ukázali svůj potenciál a že svou roli v áčku by jednou hrát určitě mohli. Myslím, že pro Slavii budou platní," chválil mladíky Lingr.

Již v šesté minutě otevřel skóre šikovnou tečí po přízemním centru Baha, Jablonec však brzy vyrovnal Doležalem a v závěru mohl vítězství strhnout dokonce na svou stranu. „Byl to zápas dvou poločasů. V prvním se nám dařilo určitě více, ve druhém už méně. Jablonec nás tlačil. Ale jsme rádi, že jsme prodloužili neporazitelnost a navýšili rekord. V tomto ohledu jsme spokojení. S Budějovicemi se budeme chtít s našimi fanoušky rozloučit výhrou," vzkázal Lingr, který s parťáky motivaci ani o zisku double hledat nemusí.

„Však jsme všechno nevyhráli, třeba Evropskou ligu ne, což nás mrzí," uzavřel s úsměvem.