Čekání na Gebre Selassieho. Po sestupu potřeboval oddech, netlačíme na pilu, vysvětlil liberecký trenér

„Trénovat s námi ještě nezačal, ale to jsme dopředu věděli. Je s námi i s vedením klubu v neustálém kontaktu. Potřeboval si vzít oddechový čas. Byla pro něj rána, když v posledním kole sestoupil z bundesligy s klubem, za který hrál devět let a kde se stal legendou. Tohle otřese s každým hráčem. Byli bychom rádi, kdyby se k nám už připojil, ale netlačíme na pilu a uvidíme, co přinesou další dny," řekl na startu přípravy liberecký kouč Pavel Hoftych.

Podle informací Sport.cz by ke konečné dohodě mohl dojít již v tomto týdnu. Na jaký post se zkušeným hráčem pod Ještědem počítají?

„Bavili jsme se o tom spolu, ale debatu rozvineme, až přijde. Uvidíme, jak bude vypadat v tréninku, jak se sám bude cítit a kde budeme cítit my, že může nejvíce pomoci. Může hrát pravého beka, halfbeka a použitelný je i na stoperu. Jde o hráče s výbornou historií, o charakterního kluka, který se do Liberce chce vrátit. Vnímáme ho jako velký přínos pro klub i do budoucna a budeme chtít jeho potenciál vymáčknout co nejvíce," dodal Hoftych.

Trenér Slovanu Liberec Pavel Hoftych.

Vlastimil Vacek, Právo

Pod Ještědem dál počítají i se službami Jana Matouška, který v uplynulé sezoně U Nisy hostoval ze Slavie. „Máme zájem s Matym spolupracovat dál, zároveň i hráč projevil zájem v Liberci pokračovat, což je vždy pozitivní. Věřím, že se všechny strany dohodnou," pověděl Hoftych.

Modrobílí zároveň jednají o odchodu slovenského reprezentanta Martina Koscelníka, otazník visí i nad odchodem Kamsa Mary i gólmana Filipa Nguyena. „O Koscelníka registrujeme velký zájem, uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. U Martina je odchod nejpravděpodobnější. A u Kamsa Mary uvidíme, každý půl rok má touhu posunout se dál," dodal Hoftych. Liberec již opustil Jakub Pešek, Jhon Mosquera, Jakub Jugas, Michal Sadílek a Ondřej Karafiát. K modrobílým se již naopak připojil Filip Havelka a Ondřej Novotný na hostování ze Sparty a Justen Kranthove.