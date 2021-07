Škrty v listině rozhodčích nepřežili i Berbrovi lidé! Kdyby bylo víc sudích, změny by byly větší, řekl Příhoda

„Každý si tvoří svůj tým, takže i my," řekl Příhoda během pondělních fyzických testů profesionálních arbitrů na pražském Strahově, které odstartovaly pětidenní seminář českých rozhodčích.

Na listině hlavních arbitrů chybějí čtyři jména. Z jakého důvodu?

Jeli jsme s kolegy z komise jméno po jménu, shodli jsme se na vyřazení této čtveřice. Nesplnila naše kritéria, která jsou v tuto chvíli interní.

Bylo jedním z nich, že dotyční byli spjatí s předchozím režimem?

Spjatost bych neviděl. Je to prostě o důvěře, výkonnosti a přístupu.

Co se týká delegátů, také tam byla vyškrtnuta zajímavá jména v čele s Miroslavem Libou. Proč nebudou tito lidé pokračovat?

Delegáti jsou pravou rukou komise sudích. A druhá liga není v médiích tolik sledovaná. Potřebujeme tam mít lidi, na které se můžete spolehnout. Aby vám dali kvalitní zpětnou vazbu. Nic bych v tom tedy nehledal, každý si tvoří svůj tým. I my.

Bylo těžké vyřadit tyto osoby?

Podobná věc je vždycky nepříjemná. Ale já jsem počítal, že v této funkci začátky nebudou jednoduché.

Pokud by byl k mání vyšší počet sudích, byly škrty rozsáhlejší?

Ano. Udělali bychom jich víc. Museli jsme ale brát v potaz, že rozhodčích není tolik. Navíc se nehrály amatérské soutěže. My ale nechceme bourat, chceme stavět. Šanci dostanou všichni. Je na nich, jak s ní naloží.

Čekají sudí pravidlové úpravy?

Změny budou, rozhodčí s nimi budou seznámeni na probíhajícím semináři. Veřejnosti je představíme příští týden. Bude se pískat méně hraní rukou.

Líbil se vám trend malého zasahování videa na EURO?

Ano. Tak bychom to chtěli nastavit i u nás. Respektive, chceme se k tomu hodně přiblížit, Na šampionátu však bylo osmnáct nejlepších sudích v Evropě, což u nás není a ani nebude. Euro dalo dobrý impulz v tom, aby se VAR věnoval jen zásadním věcem.

Určit hranici, co je a co už není zásadní ale nebude jednoduché.

Souhlasím. Vezměte si například pokutový kop v semifinále EURO mezi Anglií a Dánskem. VAR nezasáhl podle nastaveného trendu na turnaji správě. Kontakt tam byl, penalta nesmyslná nebyla. Pokud by VAR zasáhl, posunula by se hranice zase jinam. A skončilo by to třeba zase tak, že by zasahoval třikrát za poločas. Ale tím nechci říct, že s tou penaltou se ztotožňuji. Nicméně VAR nezasáhl vzhledem k trendu správně.

KDO Z ROZHODĆÍCH SKONČIL Hlavní rozhodčí Emanuel Marek Milan Matějček Ondřej Lerch Alex Denev Asistenti Zdeněk Vaňkát Petr Blažej David Hock Delegáti Miroslav Liba Miroslav Tulinger Pavel Mareš Martin Wilczek

Bude fuška vylepšit reputaci českých rozhodčích na mezinárodní úrovni?

Musíme zvednout důvěru v sudí vůbec i v Česku. O to se musejí postarat kluci na hřišti. My nemůžeme strkat hlavu do písku, pokud pochybí. Ale hlavu nikomu neutrhneme.

Je vaše smlouva srovnatelná s vašimi předchůdci?

Smlouvu ještě podepsanou nemám, nemůžu tedy porovnávat. Zjistím až pak.

S čím půjdete do sezony?

S respektem. Teď se dělá dobře, sezona ještě nezačala. Pokud se nepovedou první tři kola, budeme pod tlakem.