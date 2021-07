Jsme připraveni na úspěšnou sezonu, říká kapitán Baníku Jan Laštůvka. Nadstavbu by zrušil

S kapitánskou páskou na paži povede gólman Jan Laštůvka Baník už do své jednadvacáté sezony v dospělém fotbale. Nejstarší člen ostravské sestavy věří, že po tvrdé přípravě jsou Ostravané připravení vylepšit osmou příčku z minulé sezony.

„Příprava byla opravdu specifická. Mnozí z nás takovou nikdy nezažili. Ale splnili jsme ji do puntíku a jsme připraveni na úspěšnou sezonu," uvedl 39letý Laštůvka.

V čem bylo léto pod vedením trenérského triumvirátu Ondřej Smetana, Jan Baránek mladší a Tomáš Galásek jiná? „Nechci to něj detailně rozebírat, byla prostě jiná, než jsme bývali zvyklí. Hodně jsme třeba běhali a čekal jsem od kluků nějaké reakce, ale ukázali charakter, nikdo ale nijak nešpačkoval," poukázal Laštůvka.

„Některé tréninky jsem s týmem absolvoval a bylo to opravdu specifické. Ale my víme, že nám fandové odpustí porážku jen v případě, že ten zápas odjezdíme po zadku. V některých zápasech v minulé sezony to nebylo ono a jsme si toho vědomi. Příprava nebyla žádná procházka, ale uvidíme až na hřišti, jestli ta příprava byla fakt tak tvrdá," smál se gólman Baníku.

Baník před startem sezony (v sobotu 24. července od 16 hodin na hřišti Jablonce) konkrétní cíle nevyhlásil. Rád by sezonu, v níž oslaví stoleté výročí klubu, dokončil v první šestce. „Minule jsme skončili osmí, věřím, že nyní budeme lepší. Hodně nás tlačila bota v útoku, nedávali jsme dostatek gólů. Přišli ale kluci, kteří mají gólová čísla, ať už Buďa (Lukáš Budínský), nebo Jirka Klíma. A vypadá to teď, že si to sedlo. V generálce v Zabrze (3:1) se hrálo ve velkém teple, a přesto jsme ukázali, že fyzicky jsme na tom dobře," poukázal Laštůvka.

K příchodu Lukáše Budínského z Mladé Boleslavi měl co říct, protože 29letého ofenzivního záložníka zná z působení v Karviné. „Když se mě na něj trenéři ptali, tak jsem byl jednoznačně pro. Umí dát gól pravou i levou, může kopat standardky, umí dávat krásné góly, což ukázal hned v prvním přípravném utkání (dal Prostějovu dva góly). Snad mu to půjde i v lize," přál si ostravský kapitán.

V minulé sezoně Laštůvka vychytal deset čistých kont. Celkem jich za osm sezon v lize má už 78. „Tohle vůbec nesleduji. Nula není můj primární cíl. Když vyhrajeme 4:3 budu rád, protože to jsou tři body a postup v tabulce výš a výš. Za 0:0 je jen jeden bod, a to je málo," poukázal Laštůvka.

Liga se po roční pauze vrací k formátu s nadstavbou. Ostřílený gólman, jenž kromě české ligy chytal i v Německu, Anglii a na Ukrajině, ji nevítá. „Jsem zásadně proti. Lepší by byl loňský systém s osmnácti týmy. Nadstavba nechytla ani hráče a myslím, že ani fanoušky," upozornil Laštůvka.