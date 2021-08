Vrba drží domácí ligovou sérii vítězství. Naštval ho sudí Franěk

Po utkání říkal, že o sérii ani nevěděl. „Samozřejmě mne těší. Domácí zápasy jsou kolikrát důležitější než venkovní. Hrajete před svými fanoušky, chcete se ukázat. Ale dobře víme, že to jen část toho, co chceme. Potřebujeme domácí výhry potvrzovat venku. Že se nám ale na Letné tak daří, z toho mám upřímnou radost," pravil.

Vrásky mu ale dělaly spálené šance, vždyť polovina z dvaatřiceti střel na branku Dynama mířila mezi tyče a nejméně deset jich bylo gólových. Jen Adam Hložek jich spálil pět... „Statistika hovoří jasně. Celkem jsme vystřelili dvaatřicetkrát, to je obrovské číslo. Ukazuje ale na naši slabou produktivitu. Šanci jsme měli strašně moc. Bohužel jsme nepřidali druhý gól. Kdyby se nám to povedlo, možná bychom to pak protrhli a byli produktivnější. Kvůli naší neefektivitě jsme se mohli obávat, že soupeř z nějakého brejku vyrovná," přiznal kouč.

Potěšilo ho, že Sparta proti Jihočechům ovládla zápas od první minuty, na rozdíl od duelu s Hradcem Králové, kdy byla dominantní až po změně stran. „Viděli jste sami, že převaha byla velká. Podali jsme dominantní výkon. Chyběly jen góly. Ale ty rozhodují o tom, zda jste úspěšní nebo ne. A my je tentokrát nedávali. To je špatně. Vytvořili jsme si toho dost, ale i jediná branka padla po rohu, kdy se dobře prosadil Hancko. Měli jsme dohrát spoustu dalších situací, určitě to jde na vrub ofenzivních hráčů. Musí být v koncovce chladnokrevnější," přeje si.

Co ho naštvalo, byla jen žlutá karta od sudího Pavla Fraňka českobudějovickému Michalu Škodovi, který loktem tvrdě sestřelil Filipa Panáka, jemuž okamžitě naskočila obrovská boule. „Absolutně nerozumím tomu, že to bylo posouzeno takhle. Nevím, co víc k tomu říct. Ať si to vysvětlí někdo jiný. Já bych mohl říct něco, co by mě pak asi mrzelo," řekl diplomaticky a vysvětlil, proč stopera nestřídal: „Filip sám řekl, že chce pokračovat. Tím jsme se řídili."

Na již tak velkou marodku přibyl hned na začátku Matěj Polidar. „Cítil, že má problém s achilovkou. Nebyl úplně fit, tak jsme ho raději stáhli. Teď budeme čekat na výsledky vyšetření, abychom viděli, jak velký je problém. Snad by to nemuselo být nic vážného, ale znáte to. Po testech budeme moudřejší. Na marodce už je Casper Höjer, až se nám vrátí stopeři, a Polidar by nebyl, může nastupovat vlevo Dávid Hancko, který tam od jeho vystřídání hrál. Pokud by to bylo vážné, asi bychom se mohli bavit o získání hráče na tuto pozici. V dané chvíli to ale vypadá tak, že to řešit nebudeme," avizuje.

📺 VRBA | „Když jsem viděl statistiku, že jsme vystřelili dvaatřicetkrát a dali jen jeden gól, tak to ukazuje na naší slabou produktivitu. Šancí jsme měli strašně moc.“



Trenér Sparty Pavel Vrba po výhře 1:0 nad Dynamem. #acsparta



➡️ https://t.co/mPyHRMybOs pic.twitter.com/2bnKtsq7XL — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 28, 2021

Marodka by se měla výrazněji vyprázdnit v nadcházející reprezentační pauze. „Je pravda, že někteří kluci už se dávají do pořádku, absolvují s námi i části tréninků. Doufám, že po reprezentační pauze budou tři nebo čtyři hráči zpátky. Cítí se lépe. Někteří by už chtěli trénovat naplno, ale doktoři je trochu brzdí. Nechceme nic uspěchat," zdůrazňuje Vrba.

Prvním ligovým duelem po pauze bude pro něj prestižní zápas v Plzni. Poprvé tam přijede jako kouč soupeře. „Do Plzně se těším. Nikdy jsem s fanoušky Viktorie problém neměl. Není důvod, aby se něco dělo. Myslím, že fanoušci Viktorky jsou korektní. Vědí, že jsem tam odvedl nějakou práci. Věřím, že budu přivítaný příjemně a bude to čistě o fotbalu," přeje si kouč Sparty.