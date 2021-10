Jablonec řeší kalamitu mezi gólmany, debut zažil Vajner. Nemohl jsem tomu věřit, přiznal mladík

Dosud chytal střely jen ve třetí nejvyšší soutěži, teď si poprvé vyzkoušel ligu první. Mladý odchovanec Jablonce Tomáš Vajner musel zaskočit za své zraněné parťáky a šel do branky proti Českým Budějovicím. Inkasoval dvakrát v rozmezí tří minut a Severočeši s Dynamem remizovali 2:2.

Jablonec postihla gólmanská kalamita. V minulém kole se proti Hradci Králové zranil jako jednička Jan Hanuš, vystřídal ho náhradník Vlastimil Hrubý. Jenže i dlouholetá opora putovala z pátečního tréninku rovnou na marodku.

„Při posledním tréninku si natáhl břišní sval. Možná, že to bude na dýl, protože tam může být trhlina... Ještě hned po tréninku jsme řešili, co s tím. Zkusili jsme zalarmovat doktory, ale bohužel s tímhle nic dělat nejde. V téhle fázi je to dost nepříjemné," přiznal jablonecký kouč Petr Rada, jehož tým v reprezentační pauze bojoval i se střevní virózou.

Přitom Severočechy už ve čtvrtek čeká domácí zápas v Konferenční lize s dánským Randers a zatím není jisté, koho bude mít do branky k dispozici. „Vlasta asi do čtvrtka nebude, u něj je prognóza spíš negativní. Spoléhat musíme na pondělní či úterní kontrolu Hanuše u lékaře a budeme doufat. Záležet bude i na něm, jak se bude cítit. Ale myslím, že pokud gólman není stoprocentní, jde o velké riziko. Pokud k dispozici nebude, nedá se nic dělat a chytal by Vajner," konstatoval Rada.

Vajner: Nervózní jsem byl jen v pátek

Tak jako v 11. kole proti Českým Budějovicím. Hanuš s Hrubým sledovali utkání s Dynamem jen z tribuny, v brance se potil teprve 21letý rodák z Jablonce a místní odchovanec.

„Nervózní jsem byl jen v pátek, když se Vlasta na tréninku zranil. Trenér mi po něm definitivně řekl, že chytám. Zprvu to byl trochu malý šok. Konečně přišel den, na který celý život čekám, takže jsem tomu nemohl uvěřit. Ale měl jsem celý den, abych to zpracoval. Všechno to ze mě spadlo v momentu, když jsem přišel na rozcvičku. V zápase jsem se už cítil velice dobře," popsal Vajner.

Už ve třetí minutě se blýskl skvělým zákrokem, kdy zlikvidoval Mihálikovu hlavičku zblízka. „Tutová šance," zhodnotil kouč Českých Budějovic David Horejš.

Domácí poslal po čtvrthodině hry do vedení Doležal, jenže hosté skóre během tří minut dvěma parádními střelami zpoza vápna otočili. Ve 20. minutě nechali Jablonečtí před šestnáctkou vystřelit Mršiče. Trefil přesně horní roh. Vajner si na střelu sice sáhnul, ale vytěsnit mimo ji nedokázal.

„Střelu jsem měl asi mezi dvěma třemi spoluhráči skrytou. Trajektorie balonu měla tendenci jít do šibenice. De facto konečky prstů jsem tam míč vyrazil," popsal první trefu ze svého pohledu Vajner.

A o tři minuty později zase vypálil zpoza vápna Mihálik, na opačnou stranu než předtím jeho kolega, a i tentokrát se Vajner po balonu natahoval marně. „Na to se ještě musím podívat a říct sám sobě, jestli jsem mohl udělat něco víc," poznamenal.

Blýskl se pak především po půlhodině hry, kdy si připsal zákrok při hlavičce Van Burena, v 76. zase skvěle vyběhl a vychytal tutovku Basseye. „Vajner nás tady určitě podržel. Trénuje s námi, chytá za béčko. Ale dnešní zápas nebyl o Vajnerovi. V určitých fázích nás podržel, byl klidný na to, že šlo o jeho první ligový start," pochválil debutanta Rada.