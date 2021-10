Zlín - Hradec 2:3 Zlín popáté v řadě na kolenou, slaví Hradec

Fotbalisté Zlína prohráli v 11. kole první ligy s Hradcem Králové 2:3. Hosty poslal do vedení už ve druhé minutě Pavel Dvořák, na vyrovnání domácího Davida Tkáče z 52. minuty rychle odpověděl Adam Vlkanova, který pak v poslední minutě přidal pojistku do prázdné branky. Gól střídajícího Youby Dramého na 2:3 ze třetí minuty nastavení už na výhře nováčka nejvyšší soutěže nic nezměnil.

Zlín v lize prohrál už popáté za sebou a v tabulce mu patří 12. místo. Hradec bodoval v pěti z posledních šesti kol, podruhé v sezoně nejvyšší soutěže zvítězil venku a poskočil na sedmou příčku.

Domácí vstoupili do utkání velmi nekoncentrovaně a brzy na to doplatili. Po druhém rohu Hradce po sobě nedokázala obrana "Ševců" odkopnout míč do bezpečí a Dvořák snadno dopravil vyraženou střelu už po 100 sekundách do sítě.

Zlín se dostával do hry velmi pozvolna. Postupem času sice získal územní převahu, ale k vytvoření střelecké příležitosti mu chyběl moment překvapení. Domácí měli v úvodu jen několik závarů před Fendrichem a dva nepřesné střelecké pokusy Janetzkého a Čanturišviliho.

Tkáč dal domácím naději

Zlínští pokračovali v dobývaní tvrze "Votroků" i po přestávce, byli však už efektivnější. Na konci 52. minuty se přízemní střelou přes shluk těl prosadil devatenáctiletý Tkáč a svou třetí ligovou brankou vyrovnal.

Jenže remízový stav vydržel pouze necelé tři minuty. Za hranicí šestnáctky napřáhl ke střele kapitán hostí Vlkanova, míč se od tyče odrazil do sítě a Hradec opět vedl. Hosté pak ještě více zpevnili obranu a ztížili Zlínu snahu o zvrat.

Zleva Martin Fillo ze Zlína a Jiří Kateřiňák z Hradce Králové.

Dalibor Glück, ČTK

Domácím chyběl nápad, kterým by dobře organizovanou defenzivu soupeře překvapili. V 75. minutě byl ale blízko k vyrovnání Tkáč, který prováhal vhodný moment ke střelbě v dobré pozici a druhý gól v utkání nepřidal.

V 90. minutě se ve snaze o vyrovnání dostal do šestnáctky i domácí gólman Šiška, ale hosté jeho útočný "výlet" potrestali sólem do prázdné branky, když se podruhé v zápase prosadil Vlkanova. Ve třetí minutě nastavení ještě snížil střídající Dramé, ale pátou domácí porážku Zlína v ligové sezoně už neodvrátil.