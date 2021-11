Více než góly Vrbu štvaly chyby, které jim předcházely. Vadí mi, jak jsme inkasovali

„Přivítání? Bylo to férové. Tak, jak to má být. Atmosféra na stadionu se mi moc líbila. Jsem rád, že po měsících temna zase můžeme hrát v takové kulise. Je to úplně jiné, když je na stadionu patnáct tisíc fanoušků. Bylo to takové, na co jsem v Ostravě zvyklý," svěřoval se Vrba po remíze 2:2.

Jste z výsledku zklamaný, nebo bod z Ostravy berete?

Přijeli jsme pro vítězství. Ale přiznávám, že Baník odehrál velice dobré utkání. Možná nejlepší v sezoně. Ukázal velkou sílu. Nicméně jsme si to utkání pokazili sami. Deset vteřin před tím, než jsme dostali gól, jsme měli míč pod kontrolou. Dvakrát jsme si nechali dát vyrovnávací góly, oba po ztrátách míče uprostřed hřiště. Kdyby je dal Baník po povedené standardce, tolik by mě to neštvalo. Tohle ale mrzí. Ani jeden tábor asi není úplně spokojený. Mohli jsme vyhrát my i Baník.

Baník se zdál uprostřed hřiště silnější, souhlasíte?

Ano, Baník byl v soubojích silnější. My jsme chtěli hrát fotbal, uprostřed jsme měli hodně tvořivých hráčů. Baník nás přetlačil a získával spoustu odražených míčů. Až když přišel na hřiště Krejčí, tak se to od nás zlepšilo.

Šancí měl více Baník, není z toho pohledu možná bod ziskem?

Je vidět, že se zvedá a v tabulce se dostává na pozice, kde by měl být. Je to vidět i na atmosféře. Výkony jsou výrazně lepší proti silnějším než slabším soupeřům. Když narazí na někoho, kdo chce hrát fotbal, jejich výkon stoupá. Alespoň já to tak vidím. Ale mě spíše zajímá, jak jsme hráli my a jaký výsledek jsme tady uhráli.

Jste nespokojený?

Dvakrát jsme vedli, vývoj zápasu šel za námi, ale nakonec ztratíme dva body. To je špatně. Vadí mi, jak jsme ty góly dostali. Jdeme do útoku a míč ztratí hráči, kteří by to dělat neměli. Nejsou to žádní mladí kluci (Pavelka, Dočkal).

Neuvažoval jste, že Krejčího nasadíte dřív než v 59. minutě?

Víte, jak to s ním bylo. Před měsícem a půl byl připravený nastoupit, ale jeho léčba se prodloužila o čtyři týdny, takže k tomu přistupuji opatrněji než předtím, kdy jsme spěchali víc, než jsme měli. Každopádně dnes ukázal, že může týmu pomoct.

Průběh druhého poločasu hodně ovlivnil VAR. Dlouho se nehrálo a řešily se pokutové kopy. Jak to jako trenér vnímáte?

Dneska se u VARu řeší snad úplně všechno. A nejen v tomhle utkání. Není to útok na pana Berku, ale zkoumat by se měly jen klíčové momenty. To, co je zjevné, má rozhodčí rozhodnout na hřišti. A pokud to posoudí špatně, ať je potrestaný.