Dění kolem Kúdely přebilo v posledních dnech úplně všechno. Vítězný vstup do kvalifikace o světový šampionát proti Estoncům, remízu s favorizovanou Belgií v sobotu v Praze, komplikace kolem čtveřice legionářů z bundesligy, nadcházející úterní třetí díl březnového trojboje v úterý v Cardiffu s Walesem rovněž. Přitom kouč české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý musel přemítat nejen o Kúdelovi, ale pochopitelně o konfrontaci s Velšany a bodech, které by rád z Ostrovů odvezl.

Nebudete to ale rozhodně jednoduché k dosavadním čtyřem bodům přidat v Cardiffu další bod či dokonce tři...

Musíme podat podobný výkon, jako proti Belgii. Být na Wales připraveni a hrát s plnou koncentrací od první minuty. Kdybychom přistoupili k utkání jinak, soupeř by nás trestal.

Takže stejný respekt jako k Belgii, s níž jste v sobotu uhráli cennou remízu?

Určitě, protože Wales je nebezpečným protivníkem. Dokazoval to ostatně v Lize národů, kde dominoval ve své skupině a stejně jako my postoupil do elitní divize. Má v mužstvu spoustu hráčů z anglických soutěží a z Premier League včetně největší hvězdy, kterou je Gareth Bale.

Když už je o něm zmínka, budete se na něho speciálně chystat, abyste ho uhlídali?

Samozřejmě, bude to stejné, jako když jsme se před sobotním střetnutím chystali na Lukaka, jehož bránění jsme také zdvojovali. Bale je skvělým fotbalistou, předpokládám, že bude operovat převážně na naší levé straně, a my si řekneme, jak ho bránit a kdo na něho bude hrát.

Velšané se stejným způsobem chystají na Součka...

Dovedu si představit, že ho budou bránit v pokutovém území a při standardních situacích, při nichž je Tomáš nebezpečný, že ho budou zdvojovat a hlídat osobně. On už je na to ale zvyklý, a dokáže si proto najít místo a dobře zakončit.

Souček má místo v sestavě jisté, základní kostra týmu také, ale přesto nejspíš musíte řešit, jak základní jedenáctku postavit. Zvláště poté, co jedenáctka bez nuceně absentujících legionářů z bundesligy vám výkonem a hrou proti Belgii určitě zamotala hlavu.

Je to ale příjemné přemýšlení o tom, koho postavit, protože se nabízí víc množností. Kluci, co v sobotu nastoupili, odehráli velmi dobrý zápas. Ať již to byl Holeš, nebo Krmenčík. Teď přijela navíc čtveřice z bundesligy, která kádr doplnila, a ještě víc zkvalitnila. Sestavu oznámím až v úterý, ale vycházím z toho, že každý z hráčů se bude chtít ukázat a říct si o nominaci na blížící se EURO.

Velšané spadli před úterním střetnutím do problémů. Nejenže řeší rasistický atak na své hráče, ale dokonce poslali tři reprezentanty ze srazu předčasně domů, neboť porušili interní řád národního týmu. Může to jejich výkon či rozpoložení v úterý ovlivnit?

Zatím o tom nemám mnoho informací, vím jen to, že jde o trojici, která v základní sestavě nenastupuje. Na celou událost mohou být dva pohledy. Jedním může být i to, že Velšané zpozorní a budou ještě víc pracovat.