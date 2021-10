Španělský gigant v krizi! Důvody, proč se slavná Barcelona trápí

Trápí se a na jejich výkonech je to znát. Odchod legendárního Lionela Messiho krizi slavné Barcelony jen prohloubil. Naposledy se klub z Camp Nou musel po bezzubém výkonu sklonit před Atlétikem Madrid, kterému v 8. kole La Ligy podlehl 0:2 a v tabulce se tak potácí na devátém místě. Bídu španělského giganta podtrhují i jeho výkony v Champions League, kde se po dvou kolech krčí bez bodu a gólu na posledním místě skupiny E. Co katalánský velkoklub nejvíce trápí?

Kdysi téměř neporazitelný tým, dnes jsou většině fotbalových fanouškům pro smích. Barcelona prochází jednou z největších krizí ve své bohaté historii. A bohužel pro ni se nejedná jen o krizi herní, nýbrž i finanční. Pojďme se společně podívat na tři největší důvody barcelonského trápení.

Odchod Lionela Messiho

Katalánskou metropoli letos opustila její největší hvězda všech dob, Argentinec Lionel Messi, který podepsal tříletý kontrakt s Paris Saint-Germain. Ačkoli čtyřiatřicetiletý útočník chtěl na Camp Nou zůstat, peněžní situace jeho milovaného klubu mu to nedovolila.

Někteří fanoušci blaugranas si to sice nechtěli přiznat, ale Messi byl hlavní příčinou, proč vůbec byli na konci několika předchozích sezon v boji o titul. A také proč se v sezoně 2018/19 podívali až do semifinále Ligy mistrů, kde vypadli s budoucím mistrem soutěže, anglickým Liverpoolem, po celkovém výsledku 3:4, a to i přestože na domácí půdě zvítězili s přehledem 3:0 po dvou trefách právě argentinského kanonýra.

Messi nastřílel v předchozím ročníku v barvách Barcelony celkem 38 gólů a připsal si navíc dalších 14 asistencí. To všechno jen ve 47 zápasech. Pokud si odmyslíme jeho odchod, kádr se od loňska příliš nezměnil. Ano, odešel také například Francouz Antoine Griezmann, který se vrátil zpět do Atlétika Madrid, ale místo něj posílil tým nizozemský forvard Memphis Depay a dorazil rovněž Sergio Agüero z Manchesteru City. Ten však ještě kvůli zranění nenastoupil.

Lionel Messi v barvách Paris Saint-Germain

Benoit Tessier, Reuters

Ronald Koeman

Žádný z trenérů Barcelony za posledních 10 let se nenacházel v tak náročné situaci jako Ronald Koeman. Někdejší fotbalový obránce se usadil do manažerské lavice katalánského celku poté, co opustil nizozemskou reprezentaci. Se svou rodnou zemí měl poměrně dobré výsledky a mimo jiné hrál i pohledný fotbal, což byl jedním z hlavních důvodů, proč se teď už bývalému prezidentovi blaugranas, Josepu Mariu Bartomeuovi, zalíbil.

Této obětavosti si fanoušci cenili a vzhledem k tomu, že jeho status legendy klubu je zcela bezpochybný, měli s ním poněkud větší trpělivost než například s předchozím trenérem, Quiquem Setiénem, který si svůj osud podepsal především katastrofální prohrou 2:8 s Bayernem Mnichov. Koeman měl navíc oproti Setiénovi od prvního dne respekt v kabině. V některých utkáních loňské sezony to dokonce vypadalo, že se mu povedlo navrátit týmu jakousi bojovnost a motivaci. Stále však trápila barcelonské hráče slabá psychika.

Velká kritika mířila na Koemanovu hlavu hlavně kvůli taktice. A to mimo jiné v sobotním duelu s Atlétikem Madrid. Neustálé náhodné měnění pozic uprostřed zápasu, bezhlavé a bezzubé obléhání velkého vápna soupeře, obrovský chaos v přechodové fázi a laxnost v defenzívě. To všechno je Koemanovi od fanoušků i odborníků vyčítáno.

Zamyšelný kouč Barcelony Ronald Koeman.

Joan Monfort, ČTK/AP

Pod tlak španělských médií se dostává i kvůli své údajně přespřílišné upřímnosti na tiskových konferencích, kde často kritizuje mladé talentované hráče. Po nedělním střetu kupříkladu otevřeně zkritizoval devatenáctiletého Nica Gonzáleze, neboť nedokázal ubránit francouzského křídelníka Atlétika, Thomase Lemara.

Finance

Posledním největším důvodem je samozřejmě peněžní situace klubu. Barcelona totiž byla na přestupovém období poměrně aktivní, ale s loňskými roky se to rozhodně porovnávat nedá.

Podívejme se třeba na sezonu 2014/15, kdy přivedla například tehdejšího hrotového útočníka Liverpoolu Luise Suáreze, německého gólmana Marca-Andrého ter Stegena či chorvatského středopolaře Ivana Rakitiće. Ročník předtím se jí podařilo nalákat na Camp Nou brazilskou hvězdu Neymara. Letos do katalánské metropole dorazila většina posil zadarmo, například Memphis Depay, Sergio Agüero nebo Eric García.