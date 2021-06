Druhým osmifinalistou z "české" skupiny D na EURO jsou fotbalisté Chorvatska. Parta okolo hvězdného záložníka madridského Realu Luky Modriče porazila v Glasgow v přímém souboji o postup Skotsko 3:1 a obsadila v tabulce se čtyřmi body druhé místo za Anglií díky lepšímu skóre před Českem. Úřadující vicemistry světa poslal do vedení v 17. minutě Nikola Vlašič, a přestože do přestávky vyrovnal Callum McGregor, ve druhé půli strhl výhru na stranu favorita Modrič. Ten nejprve vstřelil v 62. minutě rozhodující gól a následně se prosadil po jeho rohovém kopu také Ivan Perišič.

Chorvaté zvítězili nad Skotskem poprvé v historii a zároveň prolomili čtyřzápasové čekání na vítězství. Do vyřazovacích bojů se dostali popáté, naopak Skotové na první postup ze skupiny stále čekají.

Skotové, hnáni svými fanoušky, vstoupili do utkání aktivněji a už v první minutě si vypracovali dva rohové kopy. Činil se hlavně Adams, kterému nejprve po centru z levé strany chybělo pár centimetrů, aby usměrnil míč do brány, a následně při střele v 10. minutě těsně minul.

Chorvatský brankář Dominik Livakovič v akci.

Paul Ellis, Reuters

Chorvaté však byli trpěliví a udeřili z první vážné akce po čtvrt hodině hry. Při centru z pravé strany sklepl Perišič míč hlavou pro Vlašiče a ten prostřelil bránící obránce i gólmana Marshalla. Zvýšit mohl o chvíli později i Modrič, ale jeho ránu vytěsnil konečky prstů Marshall. Domácí se navíc museli od 33. minuty obejít bez zraněného obránce Hanleyho, jehož nahradil McKenna.

Skot Che Adams v této šanci neuspěl.

Robert Perry, ČTK/AP

Úřadující vicemistři světa dál drželi míč a další možnost měl Perišič, tentokrát však z podobné pozice, jako se trefil proti Čechům, přestřelil. Skotové odpověděli tři minuty před přestávkou: Robertsonův centr odvrátil Vida jen k McGregorovi a ten tvrdou ranou vyrovnal. Byl to nejen jeho premiérový gól v reprezentaci, ale i první skotský na ME od roku 1996, kdy naposledy skóroval Ally McCoist.

Nerozhodný stav by vyřadil z turnaje oba týmy, a tak po přestávce začala přetahovaná o rozhodující branku. Jako první byl blízko chorvatský obránce Gvardiol, ale při úniku si moc míč předkopl a Marshall jeho pokus v pádu zneškodnil. Za domácí zase odpověděl McGinn, jenže po centru z levé strany zblízka minul.

Rozhodující gól padl po hodině hry do skotské branky. Po obléhání obrany domácích se opřel do míče šajtlí chorvatský kapitán Modrič a přesně umístěnou ranou vrátil týmu vedení. Pro pětatřicetiletého rekordmana v počtu reprezentačních startů (141) to byl 18. gól v národním dresu. Vedle statusu nejmladšího chorvatského střelce v historii ME tak uzmul i post toho nejstaršího.

Skotové se sice znovu vrhli do útoku, ale k žádné vyložené šanci se již nepropracovali. Naopak 13 minut před koncem si naskočil na Modričův rohový kop Perišič a zajistil Chorvatům dvoubrankový náskok. Tím zároveň vylepšil skóre na 4:3, díky němuž se v tabulce dostali před Čechy a skončili druzí.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Mistrovství Evropy ve fotbale - skupina D (Glasgow): Chorvatsko - Skotsko 3:1 (1:1) Branky: 17. Vlašič, 62. Modrič, 77. Perišič - 42. McGregor. Rozhodčí: Rapallini - Belatti, Bonfa (všichni Arg.) - Hernández (video, Šp.). ŽK: Lovren - McKenna. Diváci: 9896 (omezený počet). Chorvatsko: Livakovič - Juranovič, Lovren, Vida, Gvardiol (71. Barišič) - Perišič (81. Rebič), Kovačič, Modrič, Brozovič, Vlašič (76. Ivanušec) - Petkovič (70. Kramarič). Trenér: Dalič. Skotsko: Marshall - McTominay, Hanley (33. McKenna), Tierney - O'Donnell (84. Patterson), Armstrong (70. Fraser), McGinn, McGregor, Robertson - Dykes, Adams (84. Nisbet). Trenér: Clarke. Zápas Anglie - Česko najdete ZDE.