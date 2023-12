Německý trenér Julian Nagelsmann se během losu opatrně usmíval: hostitelé mohli dopadnout hůř. „Zajímavá skupina. Čekají nás napínavé zápasy,“ reagoval Nagelsmann. Šampionát zahájí bitva Německa se Skotskem, bude se hrát 14. června od devíti večer v Mnichově. Pozor na Maďary, kteří v kvalifikaci ani jednou neprohráli. Zato Švýcaři se nečekaně často trápili a jejich kouč Murat Yakin to měl nahnuté.

Albánci šli coby senzační vítěz české kvalifikační skupiny do druhého koše, ovšem los se s nimi nepáral. Že by hlavní skupina smrti? „Pro mě ano,“ vzkázal chorvatský trenér Zlatko Dalič, jenž si na loňském mistrovstvím světa se svým týmem vychutnal bronz. Španělé cestou na EURO zakopli v jediné z osmi partií a netypicky ze čtvrtého koše míří na turnaj Italové. Ti budou v Německu obhajovat zlato…

Skupina C: Slovinsko, Dánsko, Srbsko, Anglie

Někdejší anglický kanonýr Alan Shearer ve vysílání BBC spokojeně poznamenal: „Nemůžeme si stěžovat.“ Proč taky? Úřadující vicemistři Evropy vyfasovali papírově snadnou skupinu, v které by mělo být nejtěžším protivníkem Dánsko; repríza semifinále předchozího EURO bude na programu 20. června ve Frankfurtu. Slovinsko je na mistrovství Evropy po 24 letech, samostatné Srbsko poprvé.

Nizozemsko a Francie? Tahle kombinace fotbalových obrů je hodně pikantní. „Pokud budeme komplet, znovu budeme patřit k nejsilnějším,“ pravil trenér francouzských vicemistrů světa Didier Deschamps. K tomu si přičtěte Rakušany, kteří mají za sebou povedenou kvalifikaci: do losu šli coby nejlepší tým z druhých míst. Tahle skupina zajímá Poláky, kteří i po kvalifikačních ztrátách s Českem spadli do baráže. Pokud ji zvládnou, půjdou právě do „déčka“.