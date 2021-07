Na mistrovství Evropy byly tři týmy, kterým by titul slušel. Španělé, Italové a Angličané. Celkově na turnaji byli Italové možná o krůček dál než Angličané, ale zase v přímém srovnání v rámci semifinále byli Španělé o třídu lepší. Finále se mi líbilo. Týmy si to šly spolu rozdat, v utkání byla spousta dramatických situací. Teď trochu obočím. Je mi cizí fotbal spekulativní, pragmatický, vyčůraný. Fotbal, který v sobě neobsahuje společenský přínos. Ve smyslu: ano, tohle jídlo je dobrý, ale když ho ještě načančám, bude kulinářským zážitkem. Myslím, že nechuť už málokterý celek produkuje. Řada z nich se snaží, aby nejen vyhrála, ale aby v divákovi zanechaly společenský zážitek. Tenhle dojen ve mně finále zanechalo.

Finále rozhodl ve prospěch Italů penaltový rozstřel, o kterém se hodně mluví z hlediska kroků anglického trenéra Garetha Southgatea, jež s penaltami souvisejí. Doteď nerozumím, proč je udělal. Proč minutu před koncem prodloužení finále mistrovství Evropy stáhl Walkera a Hendersona a poslal na hřiště dva mladé kluky, útočníky. V situaci, kdy Italové zahrávali roh. Nevím, neumím tohle uchopit. Za mě, slušně řečeno, divný.

Dám příklad. Představte si, že český tým hraje čtvrtfinále s Dány, a minutu před koncem prodloužení Jarda Šilhavý vyndá Čelůstku s Coufalem a místo nich pošle na trávník Peška a Sadílka. Kluky, kteří na turnaji neodehráli skoro ani minutu. Každý z nich se jednou dotkne míče a kouč je pošle na penaltový rozstřel, aby ho rozhodli. Proč vlastně za Anglii nekopali penalty Phillips nebo Sterling? Z mého pohledu se jedná o krok proti řemeslu, vnímám ho jako falešný tón. Za mě hrubka jako blázen.

Italští fanoušci slavili po finále EURO

AP, sntv

Ale pozor, vůbec nepochybuji o kvalitách Garetha Southgatea. Vždyť tenhle člověk dovedl Anglii do semifinále mistrovství světa v Rusku a teď do finále EURO. On nikomu nemusí nic prokazovat. Ale penalty mu prostě nevyšly.

Fotbaloví fanoušci se v Londýně střetli s policií

AP, sntv

Krátce se zmíním o účinkování českého týmu. Pokud ho mám zhodnotit z hlediska výsledku, podle školního hodnocení dávám dvojku. Dostal se na turnaj, došel do čtvrtfinále. Ale co se týká kvality hry, horší čtyřka. Maximálně dostatečná. Na fotbale, který národní mužstvo produkovalo, si prostě nikdo nepochutná. První, kdo na líbivý model najel, byl v polovině osmdesátých let Silvio Berlusconi, majitel AC Milán. Dal klub do sekce zábava. Jasně, lidi chtějí, aby jejich tým vyhrál, ale také chtějí, aby byl zápas líbivý. Fotbal musí mít v současné době nějakou přidanou hodnotu. Těší mě, že po ní po změnách v tuzemském fotbale sílí hlasy.

Josef Csaplár