Ještě aspoň dva hráče, uvítal by kouč Slovácka Svědík kvůli Konferenční lize posílení kádru

„Přivítali jsme v týmu také Černohorce Merdoviče, ale toho zatím neberu jako posilu. Je to borec s potenciálem do budoucna," tvrdí Svědík, který pokládá dvě ostravské akvizice za adekvátní náhradu za odcházející borce. „Jde ale samozřejmě o jiné posty. A protože vstoupíme i do evropského poháru, potřebujeme kádr rozšířit. Byl bych rád, kdybychom přivedli ještě aspoň dva hráče, kteří by nám okamžitě pomohli. Jeden z nich by měl být stoper. Nebude to jednoduché, protože to musíme pochopitelně zvládnout v rámci našich ekonomických možností," má jasno.

Slovácko počítá během letní přípravy se soustředěním ve Slovinsku v první polovině července. „Měli bychom tam sehrát tři přátelské duely. Zadal jsem požadavek na kvalitní soupeře," usmál se Svědík.

Hradišťský kouč si už zjišťuje informace o bulharském soupeři v Konferenční lize, přes něhož se jeho mužstvo pokusí projít do třetího předkola. „Plovdiv je kvalitní tým. Opírá se o velmi dobrou obrannou fázi, není snadné mu vstřelit gól. Čekají nás náročná utkání," domnívá se.

Nadcházející sezona bude první od ročníku 1998/99, kdy se budou hrát tři velké mezinárdoní klubové soutěže pod hlavičkou UEFA. Před více než 20 lety zanikla třetí nejvýznamnější soutěž Starého kontinentu Pohár vítězů pohárů, jehož poslední gól vstřelil Pavel Nedvěd, ještě v dresu Lazia Řím.