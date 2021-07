LOS ONLINE: Ferencváros pro Slavii, Monako pro Spartu? Také další české kluby v osudí

Jako první přišla na řadu Slavia. Sešívaní mají jasno. Ve třetím předkole se utkají s Ferencvárosem, nebo Žalgirisem Vilnius. Dvojzápas začnou 3., nebo 4. srpna venku.

V případě postupu má Slavia díky svému klubovému koeficientu jistotu, že by byla mezi nasazenými i v play off Ligy mistrů. Pokud by naopak slávisté ve 3. předkole nebyli úspěšní, zahráli by si play off Evropské ligy a v případě dalšího neúspěchu by putovali přímo do základní skupiny Konferenční ligy.

🎲 | Pondělní los ve švýcarském Nyonu přisoudil Slavii jako soupeře ve 3. předkole Ligy mistrů vítěze duelu Ferancváros 🆚 Žalgiris Vilnius! #UCL pic.twitter.com/P4GPvKboe0 — SK Slavia Praha 🏆🏆🏆 (@slaviaofficial) July 19, 2021

Sparta pojede v případě vyřazení Rapidu do Francie. Když postoupí přes vídeňského soupeře, popere se o play off s Monakem, na jehož půdě by případné třetí předkolo začala.

Vítěz dvojutkání Sparta - Rapid si zajistí minimálně účast ve skupině Evropské ligy. Poražený ve 3. předkole Evropské ligy nastoupí proti Famagustě. Na cestě do skupiny Ligy mistrů by Pražané museli zdolat tři předkola.

Start ve 3. předkole Evropské ligy má jistý Jablonec. Při losu byl vytažen jako první, takže začne doma s poraženým z dvojice 2. předkola Ligy mistrů mezi Celtikem Glasgow a Midtjyllandem. Z náročncýh možností mu připadla asi přijatelnější varianta.

Začínat budeme doma 5. srpna, odveta venku o týden později. Přesný čas bude upřesněn. #vprvnilinii pic.twitter.com/Apf9HnG6RR — FK Jablonec (@FKJablonec) July 19, 2021

Oba potenciální soupeři Jablonce v minulé sezoně narazili na české protivníky. Midtjylland v play off Ligy mistrů vyřadil Slavii po výsledcích 0:0 a 4:1. Celtic pak ve skupině Evropské ligy dvakrát podlehl 1:4 pražské Spartě.

Los Konferenční ligy začne ve 14:00.

Los 3. předkola fotbalové Ligy mistrů: Mistrovská část: Ferencváros Budapešť/Žalgiris Vilnius - Slavia Praha Dinamo Záhřeb/Omonia Nikósie (Lecjaks) - Legia Varšava (Pekhart)/Flora Tallinn Lincoln Red Imps/Kluž - Slovan Bratislava (Medveděv, Zmrhal)/Young Boys Bern Olympiakos Pireus (Vaclík)/Něftči Baku - Mura/Ludogorec Razgrad Kajrat Almaty/Crvena zvezda Bělehrad - Alaškert/ Šeriff Tiraspol Malmö/HJK Helsinky - Glasgow Rangers Nemistrovská část: Monako - Rapid Vídeň/Sparta Praha PSV Eindhoven/Galatasaray Istanbul - Celtic Glasgow/Midtjylland Spartak Moskva (Král) - Benfica Lisabon Genk - Šachtar Doněck První utkání 3. a 4. srpna, odvety 10. srpna