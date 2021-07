Měli jsme uhrát mnohem lepší výsledek, smutní po smolné porážce v Plovdivu kouč Slovácka Svědík

„Jsem strašně zklamaný. Měli jsme na to uhrát mnohem lepší výsledek," smutní kouč Slovácka Martin Svědík. Jeho věštba, že to bude vyrovnaný zápas, se naplnila. „Zejména do přestávky to byla obrovská bitva s velkým množstvím osobních soubojů. Ve druhém poločase jsme se zlepšili a drželi jsme častěji balon. Jenže jsme se málo tlačili do koncovky. Postrádal jsem v soupeřově velkém vápně víc našich hráčů," zlobí se.

Několik střeleckých příležitostí si však Moravané vytvořili. „Moc jich v takhle důležitých utkáních nebývá. Proto byl hřích aspoň jednu neproměnit. Takový hazard si v odvetě nesmíme dovolit," má trenér jasno.

Nakonec přišel pro jeho celek trest. „Věděli jsme, že kdo udělá víc chyb, prohraje. To se bohužel vyplnilo. Už před gólovou situací jsme se dopustili série hloupostí. A pak jsme nechali zakončujícího borce trestuhodně neobsazeného," vadilo Svědíkovi.

Na svých fotbalistech viděl nervozitu vyplývající z důležitosti zápasu. „Naprostá většina z nich poprvé okusila evropský pohár. Někteří měli zbytečný respekt. Zejména naši středoví borci nebyli ve hře tolik jako jindy," všiml si.

Zkušený křídelník Petržela, který jako jeden z mála fotbalistů Slovácka odehrál v evropských pohárech v minulosti velké množství utkání, se na hřišti objevil až v závěrečných minutách. „Limitoval ho zraněný palec na noze. A taky fyzička. Značnou část letní přípravy promarodil," vysvětlil Svědík.

I po prohře v Bulharsku zůstává optimistou. „Jsme teprve v poločase. Musíme si zápas důkladně rozebrat a vyhodnotit si, co jsme udělali špatně. Všechno je pořád otevřené. V odvetě v Hradišti uděláme s našimi fanoušky v zádech maximum pro postup," předsevzal