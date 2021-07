Měl jsem vyrovnat. Moje chyba, kaje se po neproměněné tutovce v nastavení záložník Slovácka Sadílek

Bolí taková porážka hodně?

Jednoznačně. Vždyť bezbranková plichta byla hrozně blízko. Pro odvetu u nás by to byl velmi dobrý výsledek. Byl to vyrovnaný zápas, jenže po sérii našich chyb jsme bohužel dostali v závěru gól. Jsem neskutečně zklamaný. Nerozhodný výsledek by tomuto utkání slušel rozhodně víc.

I tak jste si mohli remízu odvézt. V nastavení jste byl blízko k vyrovnání...

Je to tak. Bohužel jsem tu situaci vyhodnotil špatně. Ukvapeně jsem se snažil zakončit. Nepodíval jsem se, že kolem mě není žádný z protihráčů. Mohl jsem si míč zpracovat. Moje chyba, měl to být gól. Zvlášť když tak velkých střeleckých příležitostí v tak důležitých zápasech příliš nebývá.

Jak inkasovaná branka v závěru změnila vaše šance pro domácí odvetu?

Jsme v o něco horší pozici, ale pořád je před námi ještě jedno celé utkání. Všechno je stále otevřené. Jsem přesvědčený, že je v našich silách zvítězit před našimi fandy potřebným dvougólovým rozdílem. Když začneme proměňovat šance, můžeme dvojzápas překlopit v náš prospěch, přestože proti nám stojí hodně kvalitní mužstvo.

Čím byl bulharský celek nejvíc nepříjemný?

Rychlými protiútoky po stranách a nakopávanými balony do naší šestnáctky. Ale zase se musím vrátit k tomu, že my jsme svoje tutovky bohužel nevyužili a soupeř jednu ano. Přitom to zase ani tak velká šance nebyla.

Trenér Svědík tvrdil, že vám v Plovdivu svazovala nohy nervozita...

Já jsem se na utkání hrozně těšil a žádnou velkou nervozitu jsem necítil. Je ale pravda, že jsme se my střeďáci moc do hry nedostávali. I tak jsme ale byli určitě schopni uhrát lepší výsledek. Pokud by zápas skončil 0:0, nálada v kabině by byla úplně jiná.

Povede se vám teď přepnout za pochodu na ligu? Už v neděli vás čeká premiérové střetnutí v Liberci...

Musíme se s tím vyrovnat, přestože s takovými přechody nemáme prakticky žádné zkušenosti. Zápas v Plovdivu si musíme pořádně rozebrat a pak ho hodit za hlavu. Jsem přesvědčený, že duel v Liberci zvládneme a naladíme se tak na domácí odvetu s Plovdivem. Věřím, že i v ní poté uspějeme.