Vyhrát aspoň o gól, velí před domácí odvetou s Plovdivem hradišťský kapitán. Slovácko trénovalo i penalty

„Musíme být mnohem aktivnější než v prvním utkání. Nesmíme se dopustit žádného zaváhání v defenzívě. Nervozitu necháme tentokrát v šatně. Pozor si musíme dát zejména na nebezpečného útočníka Ilijeva," předsevzal si kapitán Slovácka Michal Kadlec.

Cíl je podle něj jasný. „Vyhrát minimálně o gól, abychom měli šanci postoupit na penalty. Ale ještě lépe o dva. S našimi fandy v zádech by se nám to mohlo podařit," je přesvědčený zkušený stoper.

Na stadion může přijít pět tisíc diváků. „Věřím, že toho naši příznivci využijí na maximum. Je to po delší době, co může být hlediště slušně zaplněné. Budeme jim vděčni za podporu. Uděláme všechno pro to, abychom se jim za ni odměnili výsledkem, který bude stačit na postup," vzkazuje Kadlec.

Vzhledem ke změně pravidla ohledně vstřelených branek na hřišti soupeře budou teď pohárové dvojzápasy rozhodovat pokutové kopy častěji než dřív. „Na trénincích jsme se jim věnovali. Jsme připraveni na všechno," usmívá se.

Hradišťští se na odvetný duel s Plovdivem naladili víkendovým triumfem 1:0 v ligovém utkání v Liberci. „Zvládli jsme ho i v deseti, což by mělo mít blahodárný vliv na naši psychiku," očekává.

Fyzicky jsou na tom prý Kadlec a jeho parťáci dobře. „Let z Plovdivu i následná cesta do Liberce byly náročné. Máme ale nesmírně kvalitní regeneraci," tvrdí lídr mužstva z Uherského Hradiště.

Kouč Slovácka Martin Svědík předpokládá, že jeho celek čeká dobývání obrany Plovdivu. „Naším záměrem bude vstřelit co nejrychleji vedoucí gól," má jasno. Šance na postup jsou podle něj nadále otevřené. „Plovdiv má pochopitelně díky domácímu vítězství 1:0 výhodu, ale my zdaleka neskládáme zbraně. Uděláme maximum, abychom prošli do třetího předkola. Musíme však být obezřetní a pohlídat si rychlé soupeřovy brejky. Bulharský tým má totiž směrem dopředu hodně šikovných fotbalistů," uvědomuje si Svědík, který bude postrádat zraněného útočníka Šašinku.