Návrat z marodky, páska, výhra a postup. Nový kapitán Plzně Hejda si nemohl přát víc

Šlo to ráz naráz... Nejdříve mu doktoři povolili, že může s mužstvem odletět do dalekého Jerevanu, poté přitakali, že k odvetě třetího kvalifikačního předkola Konferenční ligy proti běloruskému Dinamu Brest může nastoupit bez masky chránící zlomený nos. A aby nebyl příběhu plzeňského obránce Lukáše Hejdy konec, udělal z něho trenér Bílek kapitána. Pro tuto sezonu napořád.

„V minulosti jsem už párkrát kapitánskou pásku na ruce měl, ale poprvé jsem s ní dovedl mužstvo k vítězství," přiznával Hejda, že prožil návrat do sestavy, jaký si představoval. V odvetě s Brestem dovedl mužstvo Viktorie k vítězství a postupu.

„Nebyl to lehký zápas, ale pomohli jsme si rychlým gólem," připomněl trefu Joela Kayamby už po dvanácti minutách.

„Pak už jsme hráli, co jsme potřebovali a co jsme hrát chtěli. Čekali jsme na soupeře, chodili do rychlých protiútoků a mohli jsme utkání rozhodnout mnohem dřív, protože příležitosti jsme měli dost," glosoval odvetu jednatřicetiletý stoper, který v roli kapitána vystřídal svého parťáka ve stoperské dvojici Jakuba Brabce.

Joel Kayamba střílí vedoucí gól Plzně.

FCVP - Jan Kubíček

„Báli jsme se dusna, které v Jerevanu v předchozích dnech panovalo, ale teplota byla nakonec docela příjemná. Mnohem horší byl silný vítr, který hlavně v první půli nahrával soupeři. Ale i s ním jsme se vyrovnali a kromě dvou standardních situacích, po nichž skončil míč na tyči naší brány, jsme Brest k ničemu nepustili," kvitoval Hejda, že přes problémy s přeplněnou marodkou Plzeň kvalifikační předkolo zvládla a postoupila do další fáze nově zrozené soutěže

V něm ji čeká už příští týden velšský celek The New Saints, který dvakrát deklasoval litevský Kauno Žalgiris. Venku vyhrál 5:0, v domácí odvetě 5:1.

„Vstup do podzimu se nám povedl. Tři zápasy, tři vítězství, to je pro pohodu a rozpoložení mužstva moc důležité. A nic na tom nemění, že jsme všechna tři utkání vyhráli o gól. Důležité jsou výhry, které se počítají," netají nové kapitán Plzně Lukáš Hejda, že by v nové roli rád navázal na úspěšnou premiéru.

V neděli v domácí soutěži na Bohemians, ve čtvrtek pak v prvním zápase 3. předkola Konferenční ligy ve Walesu. Aby ne, když cílem Viktorie je postup do základní skupiny nové pohárové soutěže.