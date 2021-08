Mourinho za Radou nepřijede. Dva bouřliváci vedle sebe by byli fajn, usmál se Krob

„Pro nás hráče jde o velké kluby, ale pro fanouška tam není ten úplně top tým, který by přilákal na stadion spoustu diváků. Určitě jsme si proto přáli Tottenham nebo AS Řím," přiznal obránce Jan Krob.

S celkem z věčného města by na sever Čech přijela i trenérská legenda José Mourinho. „Pro všechny by to bylo lákadlo. S kluky jsme si z toho trošku dělali srandu, že by bylo fajn, kdyby tam byli vedle sebe dva velcí bouřliváci," usmál se Krob s připomenutím emotivního kouče Petra Rady.

SKUPINA #UECL

Čtvrteční los v Istanbulu určil, jak bude vypadat naše podzimní skupina v Evropské konferenční lize UEFA 💪⚽️💚 #vprvnilinii #UECLdraw pic.twitter.com/wfOZ7FBvG3 — FK Jablonec (@FKJablonec) August 27, 2021

„Los je určitě těžký, ale budeme se snažit udělat maximum bodů. Favorit skupiny asi bude Alkmaar. Pokusíme se ze skupiny postoupit dál. Určitě se nepůjdeme jen zúčastnit. Zkusíme udělat co nejvíce bodů a kdyby to stačilo na postup, byla by to bomba," podotkl Krob.

Brankář Jablonce Jan Hanuš.

Radek Petrášek, ČTK

Jeden z nejzkušenějších hráčů Jablonce Václav Pilař si zase nejvíce přál Tottenham. „Ke konci to vypadalo už docela i nadějně, bohužel to nevyšlo a dostali jsme z prvního koše Alkmaar. Pamatuji si, že býval hodně ofenzivní. Má hodně mladých hráčů. Viděl jsem jeho poslední zápas se Celtikem, proti němuž jsme hráli i my. Na Celtiku prohráli 0:2, ale v odvetě Alkmaar ukázal obrovskou sílu a Skoty porazil 2:1. Vypracoval si opravdu hodně gólových příležitostí," zhodnotil Pilař. S AZ Alkmaar se Severočeši utkali v předkole již před deseti lety. Na jeho hřišti padli 0:2, doma remizovali 1:1.

A ostatní soupeři? „Kluž je teď pro mě trochu neznámá, dřív měli velké individuality směrem dopředu. Randers jsem si také nepřál. Ze čtvrtého koše šlo o nejhoršího možného soupeře. Dánský styl a propracovaná defenziva bude těžká. Osobně jsem chtěl jiný los, ale jsem hrozně vděčný, že se Jablonec do pohárů dostal. Chceme se samozřejmě porvat i o postup, ale bude to těžké," dodal účastník EURO 2012.

„Všechno to jsou kvalitní evropské týmy a pro nás půjde nepochybně o zajímavou konfrontaci. Věřím však, že v základní skupině obstojíme a nějakým způsobem budeme i v této skupině úspěšní. I když samozřejmě jak Alkmaar, tak Kluž i Randers mají velkou kvalitu," uzavřel jablonecký odchovanec Vojtěch Kubista.