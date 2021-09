Velké miliony jsou v trapu! Slavia startuje hon za těmi menšími

Slávistické tažení za umazáním finančního deficitu, jenž v klubovém rozpočtu vznikl absencí v Lize mistrů a následně i ve skupinové fázi Evropské ligy, odstartuje ve čtvrtek konfrontací s berlínským Unionem. Přes patnáct milionů eur plynoucích z Champions League, s nimiž před vstupem do sezony žongloval šéf klubu Jaroslav Tvrdík při prezentaci nového sponzora jako s cílem, který jeho klub za panující konstelace mít musí, se totiž po kvalifikační konfrontaci s Ferencvárosem rozplynulo.

Přes 3,6 milionu eur z Evropské ligy je po nezdaru s varšavskou Legií také nenávratně v trapu. Proto by teď měl přijít profit z premiérového ročníku Konferenční ligy, s níž se musel český mistr nakonec spokojit, aby se finanční rozvaha dostala do rovnováhy se skutečnými příjmy.

Prodej Abdallaha Simy do anglického Brightonu za osm milionů eur a Davida Zimy do turínského FC za 5,9 milionu eur samozřejmě k narovnání představ a reality výrazně dopomohl. Slavia může počítat v přepočtu se sumou oscilující mezi 400 až 450 miliony korun, které jí tyto transfery včetně následných bonusů vynesou.

Dostala se tak de facto do rovnováhy s příjmy z loňské sezony, kdy postupem do čtvrtfinále Evropské ligy vydělala 15,776 milionů eur, tedy něco kolem 400 milionů korun. Rok předtím účinkovala v základní skupině Champions League a na její účet přišlo z pokladny UEFA o 65 milionů víc.

Abdallah Sima už slávistický dres vysvlékl..

Vlastimil Vacek, Právo

Teď proto půjde už slovy někdejšího prvního muže českého fotbalu Miroslava Pelty jen o „menší" miliony, které by mělo vynést slávistické účinkování a tažení Konferenční ligou, která v hierarchii evropských soutěží představuje pochopitelně až třetí sled.

V prémiích a bonusech vypsaných UEFA se to samozřejmě promítá, i když rozdíl mezi Evropskou a Konferenční ligou není hlavně v základní fázi až tak propastný. Konkrétně za účast ve skupině Evropské ligy inkasuje klub 94 milionů korun, v Konferenční lize o 17 milionů méně.

Porovnání příjmů z Evropské a Konferenční ligy Evropská liga Konferenční liga účast ve skupině 3.63 milionu 2.94 milionu výhra 630 tisíc 500 tisíc remíza 210 tisíc 166 tisíc 1. místo 1.1 milionu 650 tisíc 2. místo 550 tisíc 325 tisíc postup 500 tisíc 300 tisíc osmifinále 1.2 milionu 600 tisíc čtvrtfinále 1.8 milionu 1 milion semifinále 2.8 milionu 2 miliony poražený finalista 4.6 milionu 3 miliony vítěz 8.6 milionu 5 milionů Částky jsou uváděny v eurech

„Z ekonomického hlediska pro nás může být Konferenční liga paradoxně výhodnější než Evropská," troufl si dokonce tvrdit trenér Jindřich Trpišovský poté, co se Slavia musela smířit s tím, že poprvé od sezony 2016/17 nebude hrát ani jednu ze dvou nejprestižnějších pohárových soutěží.

„Ve smlouvách hráčů je totiž často obsaženo, že se při postupu do Ligy mistrů a Evropské ligy platí jeho bývalému klubu, hráči i agentovi... Za účast v Lize mistrů by se v našem případě jednalo řádově sto až dvě stě milionů, za Evropskou ligu by šlo vyšší desítky milionů. Konferenční liga naopak ve finančním plánu zahrnuta není, takže jde vlastně o štěstí v neštěstí," podpořil trenérův názor Tvrdík.

I tak ale Slavia s menšími miliony plynoucími z Konferenční ligy k vybalancování rozpočtu počítá, byť už složení základní skupiny a společenství Unionu Berlín, Feyenoordu Rotterdam a Maccabi Haifa je zrádné. Loňský los v Evropské lize byl ovšem stejně zrádný, přesto to dotáhla až do čtvrtfinále a inkasovala suma sumarum 15,776 milionu eur, tedy 400 milionů korun.

Fotbalisté Slavie Praha po utkání odvety loňského čtvrtfinále Evropské ligy s Arsenalem.

Vlastimil Vacek, Právo

Aby se letos dostala ke stejnému profitu v Konferenční lize, musela by vyhrát v základní skupině všechny zápasy, a následně i celou soutěž. Pak by si přišla na 15,49 milionu eur (393 milionů korun), které by ještě navýšily bonusy za desetiletý klubový koeficient, v němž se promítají předchozí pohárové výsledky a příjmy za televizní práva.

A to už by byly v Edenu radostnější a v kontextu Trpišovského slov pochopitelně optimističtější počty.