Pane Rado, můžete počkat? prosili opozdilí Rumuni. Chci hlavně přežít, řekl kouč Jablonce

Jak je tom Martin Doležal, který poslední zápas v lize kvůli zranění nedohrál?

Je stoprocentně v pořádku.

Oddechl jste si hodně, znamenal by pro vás velkou ztrátu?

Bylo by nepříjemné, kdyby nemohl hrát, což však platí pro každého našeho hráče. Doležal by byl ztrátou, máme však na hrot ještě Nešpora a Čvančaru, který byl hrát za béčko. Hráče však rotuju, aby si nemysleli, že někteří budou chodit jen za béčko. V tom není problém. Pokud by se zranil, co bychom mohli dělat? Nastoupil by jiný. Věřím, že bude zdravý.

Poprvé jste letos před evropským pohárem v lize vyhráli. Je to na mužstvu znát?

S Karvinou jsme vyhráli a splnili náš cíl. Hra sice nebyla v prvním poločase podle našich představ. Ale teď jde o jinou soutěž. Pamatuji se, že jsme v lize také dřív nehráli dobře, ale přišla evropská soutěž a nabuzení a vůle dosáhnout vítězství byla nesrovnatelná.

S kolika body byste byl po šesti zápasech v základní skupině Evropské ligy spokojený?

Každý zápas chci vyhrát, bude to těžké. Ale hlavně budu rád, když každý z těch šesti zápasů přežiju. (usměje se)

Zkušenosti se základní skupinou jste získali už před třemi lety, pomohou vám letos?

Zkušenosti získáte jen když hrajete každý rok minimálně šest nebo osm zápasů v evropských pohárech. Když hrajete jednou za tři roky, nějaké sice nasbíráte, ale musíte hrát pravidelně. Kluž je pravidelně hraje.

Doufáte v pomoc diváků, byť se hraje až od devíti večer?

Určitou roli hraje umělé osvětlení i počasí je pro fotbal ideální. Ale devět hodin je na tento kraj moc pozdě. Furt říkám, že pokud máte fotbal rádi a baví vás, přijdete i o půlnoci. Když jsem chodil na fotbal, nezajímal mě jen tým, jemuž jsem fandil, ale chodil jsem i na soupeře. A Kluž je atraktivní soupeř.

Jak ho vnímáte?

Jde o tým, který hraje pravidelně Ligu mistrů nebo Evropskou ligu. Nedávno hráli se Slavií. Jde o silný klub s dobrým ekonomickým zázemím. Teď se tam vrátil i kouč Petrescu, který Kluž kdysi trénoval a prostředí zná. Mají spoustu zkušených hráčů, dominují domácí lize. Teď sice prohráli, ale předtím sedmkrát vyhráli.

Zraněný útočník Martin Doležal z Jablonce.

Radek Petrášek, ČTK

Je po vás kvůli novému trenérovi složitější soupeře přečíst?

Je tam krátkou dobu. Tým si bude chtít vytvořit k obrazu svému. Co jsem slyšel, je nekompromisní, zásadový a tvrdý. Uvidíme, co do hry přinese. Určité změny tam mohou být, uvidíme, jak bude rotovat a zda postaví jiné hráče oproti poslednímu utkání v lize.

Koho byste z týmu soupeře vyzdvihl?

Hodně známý je Alibec, ale všichni jsou šikovní.