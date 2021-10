Jablonec řeší gólmany. Věřím, že to dobře dopadne, zaklepával Rada Hanuše

„Nechci mlžit, ale záležet bude i na posledním tréninku. Pokud bude zdravý a stoprocentní, logicky by měl chytat Hanuš," uvedl jablonecký trenér Petr Rada. Hanuš včera otevřenou část tréninku zvládl.

33letý brankář ještě v týdnu absolvoval kvůli čtvrtečnímu zápasu vyšetření s ramenem u lékaře v Praze. „S doktorem jsem mluvil, nějaký hematom tam ještě má. Nějaké pohyby u něj dělal, ale důležité je vyzkoušet ho i s míčem. Musím to zaklepat, věřím tomu, že to dopadne dobře," modlil se kouč Petr Rada

Hanuš Jablonci vypadl před reprezentační pauzou v utkání s Hradcem Králové. Když pak před týdnem ztratil i zkušeného Vlastimila Hrubého, proti Českým Budějovicím ve své premiéře do ligy naskočil teprve 21letý Tomáš Vajner. Pokud by Hanuš nakonec do branky kvůli zdravotnímu stavu nemohl, na plac by šel právě on.

„Nemyslím si, že by šlo o nějaký zásadní problém. Samozřejmě Hany nebo Vlasta mají více zkušeností, ale Vajner odchytal s Českými Budějovicemi dobrý zápas a nastoupit může s chladnou hlavou klidně i do Konferenční ligy," pověděl útočník Jablonce Martin Doležal.

Za jak důležitou považuje před soubojem se čtvrtým týmem dánské ligy otázku gólmana lídr severočeské defenzivy? „Pro obránce je samozřejmě důležité, kdo bude v brance. Ale hlavní je, aby si gólman věřil, aby bylo vidět, že chce hrát a nebál se s týmem komunikovat. Ať by nastoupil kterýkoliv z našich brankářů, neměl bych s tím problém. Myslím, že by to zvládli všichni tři," pověděl Jaroslav Zelený.

Z týmu soupeře stoper zelenobílých vyzdvihl především 23letého Nigerijce Kehindeho. „Někdy nastupuje na hrotu, někdy na kraji, v dovednostech s balonem je na tom velmi dobře," pochválil Zelený.

„Randers jsou týmem, který je dost podobný Jablonci, co se role v lize týká. Sice nám se v posledních letech dařilo v domácí soutěži víc než jim, ale je mužstvem, které se snaží dohnat nejlepší tři kluby v Dánsku. Přirovnal bych je k nám," zhodnotil Zelený, který za favorita skupiny považuje Alkmaar, na jehož hřišti Jablonec v minulém kole padl 0:1. „S Randersem a s Kluží bychom si to mohli rozdat o druhé místo," uzavřel Zelený. Hodně napoví už zítřek.