Takhle to dál nejde. To bylo baroko, vzpomněl si Trpišovský po prohře v Izraeli na Brücknera

Nejdřív Slavia padla v kvalifikaci o Ligu mistrů v Budapešti s Ferencvárosem, poté kapitulovala ve Varšavě s Legií, když šlo o účast v Evropské lize, na konci září nechala tři body v Rotterdamu po konfrontaci s Feyenoordem.

Ve čtvrtek vyhořela počtvrté. V Izraeli, kde padla už před rokem, a i proto se zapřísahala, že se příběh z Beer Ševy nesmí v Haifě opakovat.

Jenže na reprízu výkonu i výsledku přesto došlo...

„To proto, že spousta individuálních výkonů byla slabých. Proto náš výkon nestačil, abychom získali body," posteskl si zklamaně Trpišovský po prohře 0:1 s Maccabi, která samozřejmě notně komplikuje postupové plány Pražanů.

Po vystoupení v Izraeli zákonitě.

Godsway Donyoh (vpravo) z Maccabi Haifa dává úvodní gól proti Slavii v Konferenční lize.

Ronen Zvulun, Reuters

„Nedokázali jsme vstřelit gól, i když několik šancí a závarů jsme si vytvořili, naopak jsme inkasovali lacinou branku, protože v defenzivě jsme dělali hodně chyb. Z naší stran to bylo při bránění baroko," rozpomněl se Trpišovský na proslulý bonmot pronesený svého času reprezentačním trenérem Karlem Brücknerem na adresu Davida Rozehnala.

Na rozdíl od doyena z Hané Trpišovský adresně nemluvil, svým svěřencům toho ale vyčítal spoustu.

„Nejenže jsme dělali chyby v defenzivě, které v pohárech protivníci trestají, ale prohrávali jsme spoustu osobních soubojů, z čehož rekrutovaly nadějné možnosti domácího týmu. Když ho pustíme do čtyř, pěti brankových příležitostí, tak je strašně těžké něco uhrát. Všechny čtyři naše podzimní prohry na evropské scéně si byly navíc hodně podobné. Z první či druhé akce pustíme soupeře do šance, kterou promění, zatímco my své příležitosti nevyužijeme. To prostě není možné. Organizace hry, komunikace na hřišti a postavení i reakce na situace musí být mnohem lepší. Musíme rychleji reagovat, předcházet situacím, a ne je řešit, až když nastanou."

Hráčům nezbylo než souhlasit.

Ali Mohamed z Maccabi odkopává míč před slávistou Tarasem Kačarabou v utkání Konferenční ligy.

Ariel Schalit, ČTK/AP

„Domácí při našich útocích nechávali vpředu tři rychlé hráče, kteří chodili do brejků. A ty jsme si špatně pohlídali, protože právě z brejku jsme dostali gól," nehledal omluvy pro odvedený výkon ukrajinský legionář Taras Kačaraba.

„Už minule na Feyenoordu jsme nehráli v prvním poločase dobře, proti Maccabi to také nebyl náš zápas. Každý z nás by si měl uvědomit, v jakém týmu hraje, a na hřišti nechat víc sil a energie," pokračoval.

„Po třech zápasech máme jen tři body, proto teď nejsme v jednoduché pozici. V odvetách víme, co nás čeká, a proto se musíme v mnoha atributech zlepšit. Prostě odehrát takový zápas, jako doma s Unionem Berlín, abychom získali maximální počet bodů. Hrát i na soupeřových podobně, jako v Edenu," uvědomoval se trenér Trpišovský po prohře v Izraeli, že cesta k první příčce ve skupině, a tudíž přímému postupu do další fáze Konferenční ligy je teď pro jeho tým hodně zarubaná.