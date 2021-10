Proč český trenér chytil nerv? zajímali se Dánové. Jeden nákop nás stál výhru, hořekoval Rada

„Díky penaltě jsme remizovali 2:2 a viděli jsme, že český trenér z toho měl nervy na pochodu," hodnotil pak kouč Randersu Thomas Thomasberg. Proč se tak čílil? ptal se na emotivního kouče i dánský žurnalista. „Zřejmě mu to připadalo nefér," reagoval Thomasberg.

Smolné vyrovnání z penalty na 2:2 jablonecké hodně bolelo. Žlutou kartu v závěru dostal Rada i už na lavičce sedící autor dvou gólů Tomáš Čvančara.

„Samozřejmě mě to vždy stojí hodně nervů. Měli jsme šanci zvýšit náskok, ale bohužel se nám to nepovedlo. Dvacet minut před koncem už soupeř jen nakopával balony. A jeden nákop ze standardní situace nás bohužel stál vítězství... Je toho dost. Liga jsou nervy, pohár jsou nervy, ale to k tomu patří," řekl Rada, jehož tým po remíze 2:2 stále zůstává na druhém místě ve skupině D s jednobodovým náskokem před právě druhým Randersem.

Kouč Jablonce Petr Rada dostává žlutou kartu v duelu s Randers.

Vit Cerny, Reuters

„Měli jsme teď velkou šanci na výhru, doma vás ztráta bolí dvojnásobně, když jste takhle blízko. Myslím, že dva body, které jsme ztratili, nás budou hodně mrzet. Bohužel jsme přišli o vedení ve třetím utkání v řadě," zmínil i dva poslední ligové zápasy s Hradcem Králové a Českými Budějovicemi, se kterými Severočeši hráli rovněž 2:2.

„Jsem zklamaný, myslím, že nám chybělo málo k tomu, abychom vyhráli. Do zápasu jsme vstoupili poměrně slušně. Potvrdilo se, co jsem říkal, že Randers jsou dopředu hodně nebezpeční, ale vzadu mají okénka. Dostali jsme se do vedení, ale hned vzápětí prakticky v jedné minutě jsme inkasovali," mrzel Radu vyrovnávací gól, když se nedohodl Hanuš s Kubistou.

Ve vápně jsme zmatkovali, říká Rada

Kde byla podle kouče chyba? „Asi se na něm podíleli oba, nedomluvili se. Situace se dalo vyřešit. Ale už při odkopu jsme ve vápně zmatkovali. Byla škoda, že jsme inkasovali poté, kdy jsme se dostali do vedení. Jde o laciné góly, nejsou vypracované, v tom jsme nedůrazní. Nedokážeme udržet stabilitu alespoň sedm minut," litoval Rada, podle něhož jinak jeho tým odehrál dobré utkání.

„Ve druhém poločase jsme byli lepším týmem, dostali jsme se opět do vedení. Měli jsme i dvě šance na zvýšení. Škoda, že to tam nespadlo Krobovi nebo po krásné střele Považancovi... Bohužel se nepovedlo a v závěru jsme byli potrestaní," smutnil Rada.