Budiž Sevilla! Hanáci dostali mimořádnou motivaci k postupu přes Kazachy

Měli by se přetrhnout, aby přes Kajrat Almaty přešli. Pokud se totiž fotbalisté Sigmy Olomouc dostanou až do 4. předkola Evropské ligy, mohou se těšit na skvělého soupeře. Utkali by se s nejvýše nasazenou Sevillou, nebo Žalgirisem Kaunas. Sevillu nedávno posílil český reprezentační brankář Tomáš Vaclík. Úvodní zápas by se hrál 23. srpna v Olomouci, odveta 30. srpna na hřišti soupeře.