Dvakrát mi zatrnulo, přiznal Vaclík. Hanáky zahrnul velkou chválou

Po hubené a vydřené výhře 1:0 zářil spokojeností. Míč do sítě nepustil a fotbalisté Sevilly udělali v Olomouci důležitý krok do skupiny Evropské ligy. Přesto brankář Tomáš Vaclík tuší, že jeho mužstvo ještě nemá z hlediska postupu nic jistého.

„Hlavně je super, že jsme neinkasovali. Výhra je hodně cenná, protože Sigma hrála skvěle a zápas byl pro mě nesmírně těžký. Nečekal jsem, že si vytvoří tolik šancí, ale výkonem mě nepřekvapila. Viděl jsem ji loni a moc se mi líbila. Není to tým, který by jen zalezl a bořil. Mají spoustu kluků z akademie, kteří mají ke klubu vztah. Tým udělal velký progres," připomněl český gólman, který si na Andrově stadiónu užil vřelého přivítání už při rozcvičce.

„Bylo to moc příjemné. Atmosféra byla famózní. Musím lidem poděkovat, že na mě nepískali od začátku, ale až ke konci, což k tomu patří. Užil jsem si to tady moc a měl jsem zvláštní pocity. Bylo to vůbec poprvé, co jsem hrál oficiální utkání proti českému klubu," vykládal.

Hanáci zaskočili španělského velikána fantastickým výkonem. Kvalitně presovali, byli aktivní a hostující defenzívě dost zatápěli. Gól visel místy doslova na vlásku.

„Dvakrát mi zatrnulo, když přicházela přihrávka přes celou bránu. V první půli na to Zahradníček nedosáhl, ve druhé půli Plšek ano, ale naštěstí neusměrnil míč do brány. Bylo to o fous. Kdyby byl balón pomalejší nebo Plšek rychlejší, případně v lepším postavení, nic bych nezmohl. Měli jsme opravdu velké štěstí, na bod Sigma měla," zdůraznil ostravský rodák, který se těší na odvetu v Andalusii. „Máme čas se na ni připravit a věřím, že doma odehrajeme lepší zápas než tady v Olomouci," dodal.