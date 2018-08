Nemůžeme se chválit, když prohrajeme. Měli jsme vyhrát 3:1, láteřil zklamaný gólman Buchta

„Nemůžeme se chválit, když prohrajeme, byť 1:0. Já vím, stál proti nám nesmírně silný soupeř a český národ je takový, že i s prohrou bývá spokojený. Já však nejsem. Možná někdo řekne, že jsem debil, ale podle mě jsme měli 3:1 vyhrát," láteřil osmatřicetiletý gólman.

A o úspěchu svého týmu byl přesvědčen už před zápasem. „Bylo mi jasné, že s mužstvem, které má tak výjimečnou ofenzívu, jednou inkasujeme. Věřil jsem však, že 2:1 vyhrajeme. Nestalo se však a proto nemůžeme mluvit o tom, že jsme odehráli super zápas. Super jsme ho jen odmakali. To je ovšem, alespoň pro mě, samozřejmost. Za to se přece nemůžeme nechat chválit," neskrýval zklamání rozladěný Buchta.

Vyzvedl jen defenzívu svého týmu. „Z výprasku, který nám v lize uštědřil ostravský Baník, jsme se poučili. Vyvarovali jsme se naivních chyb a Sevillu, byť si určitý tlak vytvořila, jsme do vyložených příležitostí prakticky nepustili. Klobouk dolů, jak to kluci zvládli. Bránění radikálně zlepšili, za což zasluhují mimořádný obdiv. Neskutečně to uskákali, u všeho byli včas," prohlásil strážce olomoucké brány a ani gól, který inkasoval, svým zadákům nevyčítal.

Sarabiovo zakončení ho překvapilo

„Byla to genialita toho jejich útočníka. Situaci, kdy dostal balón mezi obránce, zvládl famózně. V naší lize jsem takové řešení ještě neviděl. Každý by si to převzal a zkoušel by kličku nebo to dát po zemi. Jenže on v plném běhu to napálil bodlem a trefil do šibenice. Myšlení měl úžasné a bohužel, zaskočil trochu i mě. Udělal jsem krok dopředu, abych mu zmenšil úhel, čekal, s čím se vytasí dál a on mi nedal šanci ani se na to jeho překvapení připravit. Náhoda, že to tak přesně trefil. Podstatné ale je, že to tak chtěl," vyzvedl Buchta nekompromisní vyřešení klíčové situace útočníkem Sevilly.

Pro své ofenzivní hráče ovšem pochopení neměl. „Naši útočníci... Pokud s takových šancí, co jsme dnes měli, nedají gól... Nezvládli jsme koncovku. Vůbec nedáváme góly, to je naše momentální slabina. Máme šance, ale trápíme se. Ofenzivní hráči se nemohou vztekat, když se jim řekne, že by měli být v šancích klidnější, protože od nich góly čekáme. Když nebudeme efektivní, nebudeme vyhrávat. V Seville, chceme-li postoupit, ale musíme vyhrát. To znamená, že jednou se trefit musíme, abychom se dostali alespoň do prodloužení. My ale góly nedáváme a tak musíme na tom zapracovat. Je prostě třeba zůstávat na hřišti i po tréninku a střelbu pilovat a pilovat. Vím, že jsem kritický, a asi se to někomu líbit nebude, ale prostě po prohraném zápase nejsem spokojený," trval na svém Buchta.