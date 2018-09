Ideální vstup, libují si slávisté, kteří hned na startu vévodí tabulce

Málokdo čekal, že si s prvním soupeřem poradí tak jistě. Fotbalisté pražské Slavie sice v premiéře Evropské ligy porazili Bordeaux jen 1:0, šestému týmu minulého ročníku francouzské ligy však v Edenu nepovolili téměř nic. A jelikož ve druhém duelu skupiny C remizovala Kodaň s Petrohradem (1:1), sešívaní se hned ujali vedení v tabulce. První místo tak drží nejen v domácí soutěži, ale také v Evropě.

Doufají, že nevstoupí dvakrát do téže řeky. Loni také první zápas vyhráli 1:0, jejich soupeřem byl Maccabi Tel Aviv. K postupu se ovšem slávisté nedopracovali, v posledním kole skupiny o něj domácí porážkou s Astanou přišli.

Tentokrát hodlají vstupní bonus zhodnotit už mnohem lépe.

„Úvodní výhra neznamená zatím nic víc, než dobrý vstup do skupiny. Samozřejmě první utkání doma je vždy hrozně moc důležité. Zvlášť v kontextu s druhým zápasem v Petrohradu, který bude určitě velmi těžký," přemítá trenér Jindřich Trpišovský.

„Máme tři body, hraje se o dalších patnáct. Z mé zkušenosti potřebujete devět a více bodů k postupu. Udělali jsme první krok, který je příjemný, ale čeká nás dalších pět," zdůrazňuje kouč.

„Na soupeře jsme se dobře připravili a všichni odvedli maximum. Doufám, že skupina nakonec dopadne lépe než loni. Jsme rádi, že jsme do ní vstoupili vítězně, ale odehráli jsme teprve první zápas. Čeká nás jich ještě v Evropské lize spousta," přidává se záložník Jaromír Zmrhal, autor jediného gólu.

„Určitě spokojenost se vstupem do skupiny. Hráli jsme s těžkým soupeřem Bordeaux, přáli si tři body, což se nám povedlo. To je hlavní. Druhý zápas skončil remízou, takže pro nás je začátek skvělý. Teď pojedeme do Petrohradu s čistou hlavou," libuje si další reprezentant Tomáš Souček.