Všude jsme byli pozdě a jen běhali bez balónu, lamentoval Plašil, jehož těšil potlesk fandů Slavie

Byl nejlepším hráčem poražených. Český veterán Jaroslav Plašil v záloze Bordeaux dělal, co mohl, aby při úvodním duelu skupiny C Evropské ligy na hřišti Slavie zvrátil nepříznivě se vyvíjející duel. Ve středu pole zastavoval výpady domácích, zakládal útoky hostů. Ale nakonec se musel smířit s těsnou prohrou. „Slavia hrát fakt dobře," uznale pokýval hlavou šestatřicetiletý bývalý český reprezentant.

V jakém rozpoložení opouštíte stadión v Edenu po těsné jednobrankové prohře?

Jsme zklamaní, že jsme nedokázali nic uhrát. Nicméně Slavia byla hlavně v prvním poločase lepší. Dávali si to, jak chtěli a my jsme běhali jen bez balónu, všude jsme byli pozdě. Po přestávce byl náš výkon malinko lepší, ale nedokážeme si připravit šance a pokud ano, tak je neproměníme. To byl největší rozdíl mezi námi a Slavií.

Byl výkon vašeho týmu v úvodním duelu skupiny C standardem? Nebo umí hrát Bordeaux lépe?

Každopádně umíme hrát lépe, ale bohužel čtvrteční zápas takhle dopadl. Musíme rychle zapomenout a koncentrovat se na nedělní utkání, kdy hrajeme důležitý zápas ve francouzské lize na hřišti posledního Guingampu.

Překvapila vás Slavia výkonem, který předvedla? Očekávali jste od Pražanů jinou hru?

Ne, vůbec. Věděli jsme, že Pražané mají formu. Hráli velice dobře zezadu. Hlavně do přestávky. Ale i po pauze náš gólman chytil minimálně jeden gól. Musím uznat, že Slavia hrála fakt dobře.

Ve francouzské lize je Bordeaux po pěti kolech předposlední. Doléhá na vaše mladé spoluhráče nepříznivý start do domácí soutěže?

Minulý rok jsme tři čtyři měsíce měli dobré výsledky a všichni jsme chtěli postoupit do Evropské ligy. Tenhle tým si místo v základní skupině zasloužil. Nicméně teď jsme odehráli už dvanáctý zápas sezóny včetně předkol Evropské ligy. A potřebovali bychom najet na vítěznou vlnu, což se nám nedaří.

Z dvanácti podzimních soutěžních zápasů Bordeaux jste se objevil ve všech, přičemž jedenáctkrát jste byl v základní sestavě a devětkrát odehrál celý duel. Jde pro vás o hodně vyčerpávající úvod podzimu?

Když nejsou výsledky, je to těžké pro všechny. Pro mě i pro mladé hráče. Naši mladí kluci mají velkou kvalitu. Záleží samozřejmě na nich, zda ji přenesou na hřiště. Vnímám svoji roli tak, že bych jim měl pomoci.

Každopádně z hlediska individuální výkonnosti můžete být spokojený. Nad ostatními vynikáte.

Hlavní je týmový výkon. A momentálně se nám nedaří. Musíme situaci rychle změnit, jinak budeme mít ve francouzské lize problémy.

Funkcionáři vašeho klubi i trenér vyhlašovali, že cílem je postup ze skupiny Evropské ligy do jarní fáze. Jak velký zásah do vašich plánů představuje prohra na Slavii?

Chtěli jsme v Praze něco uhrát. Alespoň bod, šlo by o velice pozitivní rozjezd. Musíme teď prostě zvládnout ligové utkání v neděli a odrazit se z nejhoršího.

Vnímal jste, že vás fanoušci Slavie při střídání odměnili potleskem?

Snažil jsem se jít rychle ze hřiště. Člověk přeci jen neví, jaká ta reakce bude (směje se). Šlo mi hlavně o to, aby náš střídající hráč mohl rychle nastoupit a pokusit se zvrátit výsledek. Rozhodně bylo příjemné slyšet potlesk. Zejména ve srovnání s posledním zápasem, když na mě ještě v dresu Monaka fanoušci Slavie na Strahově pískali.