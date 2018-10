Bod je pro nás málo, měli jsme na víc, litoval remízy s Astanou jablonecký Považanec

Jablonec měl skvělý úvod do zápasu

Bod berete?

Jasně, že bereme, ale je to pro nás málo. Chtěli jsme zvítězit a je škoda, že se nám to nepovedlo.

Zdálo se, že Astana je s bodem spokojená. Souhlasíte?

Je to možné. Jde říci, že celý zápas nechali hru na nás a hráli na to, jestli neuděláme nějakou chybu. Nebo si chtěli vybojovat nějakou standardku a dát gól z toho. Je to velká škoda. Myslím, že jsme měli na víc než na bod.

Navíc jste se dostali rychle do vedení a začali zcela opačně než s Dynamem Kyjev, s nímž jste po čtvrthodině hry prohrávali 0:2.

Ano, minulý zápas jsme dostali dva rychlé góly, teď jsme se snažili vyvarovat se toho, to se nám podařilo. Dali jsme první gól, což nás nakoplo. Pak jsme po chybě zbytečně inkasovali, Astana se už stáhla dozadu a dobře to odbránila.

Při gólu jste si na Tomáše Holeše zakřičel?

On to dával asi instinktivně, podle mě tam byla asi ještě teč. Ale byl jsem tam sám a už to nebyl až takový problém dát gól.

Velkou šanci jste měl i ve druhém poločase, kdy gólman vaši střelu vykopl nohou. Co chybělo?

Viděl jsem gólmana, že byl ve středu brány, tak jsem se to snažil dát na první tyč. Ale dobře ji vykryl. Už jsem skoro slavil, ale bohužel to chytil.

Je odehrána polovina zápasů, jak vidíte situaci ve vaší skupině?

Je škoda, že jsme nevyhráli. Situace by byla ještě zamotanější než teď. Ale důležitý zápas pro další vývoj ve skupině bude zápas v Astaně. Musíme se připravit, abychom tam byli úspěšní. A když se nám tam podaří vyhrát, tak stále máme nějakou naději na případný postup.

Už tedy víte, co musíte ještě zlepšit, abyste v Evropské lize poprvé vyhráli?

S Astanou nám možná chyběl větší počet hráčů v šestnáctce. Když centrujeme, je nás tam asi málo, jeden dva hráči. To je velká škoda. Je pak menší možnost trefit našeho hráče. To musíme zlepšit. Ale jinak si myslím, že na míči jsme dobří, držíme ho, umíme si vytvořit nějaké šance, i když zatím to jsou spíš pološance. Soupeři jsou v Evropské lize kvalitnější než v české.

Nováčkovská nervozita je už pryč?

Ano. První zápas na nějaké malé úrovni asi byla, ale teď už si myslím, že je to zápas jako každý jiný. Alespoň já osobně už nervozitu necítím.