Úklidová četa Pernica! Slepý holub našel zrno, vtipkoval plzenský hrdina duelu se Záhřebem

Probudil se v něm instinkt zabijáka. Plzeňský stoper Luděk Pernica se po mdlé první půli čtvrtečního úvodního duelu vyřazovací části Evropské ligy s Dinamem Záhřeb rozhodl vzít věci do svých rukou.

Zkraje druhého dějství se vydal na zteč. Založil akci, kterou chladnokrevně zakončil. Jenže neměl dost, v závěru vystřelil Viktorii výhru 2:1.„Od rána jsem cítil, že bych se mohl trefit," uvedl plzeňský hrdina, pro kterého to byly premiérové branky od letního příchodu do Viktorie.

Pamatujete si, kdy naposledy jste vstřelil dvě branky za zápas?

Hned moje první ligové góly padly v jednom utkání. Jako střídající hráč Brna jsem otáčel zápas v Českých Budějovicích. Vyjma branky ve finále loňského MOL Cupu se Slavií, jsem se netrefil snad tři roky. Známý šprýmař, bývalý útočník Petr Švancara, by řekl: slepý holub našel zrno.

Před vyrovnávacím gólem jste se vydal neočekávaně do útoku? Bouchly ve vás saze?

Vyplynulo to ze hry. Když jsem po zápase přišel do kabiny, vyslechl jsem si od kluků, že jsem si prý akci na půlce rozjel a pak ji i zakončil. Úklidová četa. Čekal jsem, že by mohl přijít centr ze strany, jen jsem doufal, že nebudu v ofsajdu. Pak jsem jen nastavil nohu. Moc hezkej gól.

Co řekl Pavel Vrba hráčům o přestávce a zavelel tak k obratu?

Při vítězné brance po rohovém kopu šlo o nacvičený signál?

S klukama jsem si před standardkou řekli, že mi to dají na zadní tyč. Naštěstí gólman nestačil zareagovat. Dal jsem první dva góly v Plzni, navíc v Evropské lize, jsem moc spokojený. Už od rána jsem cítil, že by se něco podobného mohlo podařit.

Měl jste správnou předtuchu.

Doufal jsem, že nastoupím, když se Lukáš Hejda zranil v Boleslavi. Na takový zápas za Plzeň jsem čekal. Zimní příprava nebyla z mojí strany příliš vydařená, o víkendu v Boleslavi to bylo o něco lepší. A Záhřeb se povedl. Ale i přes ty dva góly budu dál raději na stoperu.(směje se)

Jsme s Luďkem Pernickou velcí kamarádi, jsem moc šťastnej za něj, říká Milan Havel

Proč jste začali hrát až po přestávce?

První půle byla bojácná, mrtvá. Snaha byla, ale nebylo tam nic navíc, žádné šance. Druhá bylo o osmdesát procent lepší, dva jedna musíme brát. Začali jsme víc běhat, nebáli se. Projevila se česká nátura. Prohráváte, nemáte co ztratit. Najednou si víc dovolíte, jdete do soubojů víc důrazně, protože honíte výsledek.