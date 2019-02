Zklamaný Vrba: Nejsme spokojení, co jsme v Záhřebu předvedli

V čem vidíte důvod porážky?

Od začátku utkání nás soupeř zatlačil, hrál moc dobře. V prvních dvaceti minutách Dinamo prakticky rozhodlo zápas. Do konce půle jasně dominovalo, bylo jasně lepší. Možná začátek druhé půle byl z naší strany lepší, ale zaslouženě postoupilo mužstvo, které v Záhřebu mělo navrch.

Nakolik se na výsledku podepsala neúčast kapitána Hubníka?

Hubník je pro nás hodně důležitým hráčem, ale rozhodla mnohem větší síla Dinama v ofenzívě, než byla ta naše.

Plzeňský David Limberský v Záhřebu.

Darko Bandic, ČTK/AP

Na stopera jste postavil Limberského? Co říkáte jeho výkonu?

David hrál na pozici, která je pro něj složitější. Na kraji je pochopitelně výrazně lepší, ale jiné řešení jsme neměli. Neřekl bych, že David byl špatný. Spousta hráčů odehrála průměrný zápas.

Nedostali jste se do vážnější gólové příležitosti. Proč?

Myslím, že jsme měli dvě tři situace ve velkém vápně, v nichž jsme se zachovali špatně. Po přestávce pak Petržela naváděl míč na hranici vápna, špatně vystřelil. Takže to není tak, že bychom neměli vůbec nic. Ale je pravda, že nás Dinamo do šancí nepouštělo. Hrálo agresivně, měli jsme s ním velký problém.

Pokazil vám zápas v Záhřebu úspěšný pohárový rok?

Moc nás to mrzí, nejsme spokojení, co jsme v Záhřebu předvedli. Je otázka, jestli se čtyřmi hráči, kteří jsou zranění, by to vypadalo jinak. Každopádně nejsme spokojení. Budeme se teď soustředit na českou ligu. Uděláme všechno pro to, abychom pokažený závěr v Evropské lize napravili v české soutěži.