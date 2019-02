Trošku jsem se bál množství změn. Ale teď jsem pyšný, zalykal se štěstím kapitán Slavie

Procitnutí v pravý čas. Ve třech úvodních duelech jarní sezony kanonýr fotbalové Slavie Milan Škoda ani jednou neskóroval. Ve čtvrtek večer při odvetě úvodního kola play off Evropské ligy na hřišti Genku se mu však podařilo vstřelit branku hned dvakrát, čímž vyšperkoval vítězství 4:1 a postup do osmifinále druhé nejprestižnější klubové soutěže starého kontinentu. „Jsem na tým i celý klub ohromně pyšný," rozplýval se třiatřicetiletý útočník, když opouštěl stadion belgického ligového lídra.

Už po deseti minutách čtvrtečního duelu se Genk ujal vedení. Nevyděsil vás rychle inkasovaný gól po chybě brankáře Ondřeje Koláře?

Nebylo to úplně ideální. Přitom jsme neměli špatný začátek. Vytvořili jsme si určité šance, nějaké závary. Byl to blbý gól. Ale nic se pro nás neměnilo. Stejně jsme museli skórovat.

Když jste viděl vybíhajícího Koláře a následně jeho kiks, co vám běželo hlavou?

V první chvíli jsem si říkal, že to byl dlouhý balón a Ondra mohl zůstat ve vápně. Ale vyběhl, dal si balon na prsa. Pak to chtěl nějak přihrát, ale řešil situace blbě. To se stane.

Slávista Vladimír Coufal se raduje z vyrovnávací branky v Genku.

Francois Lenoir, Reuters

Neměli jste obavy, jestli Koláře do dalších minut chyba nepoznamená?

Ne. Vůbec.

Byl pro vysoký triumf rozhodující rychlý vyrovnávací gól Coufala?

Hodně nám pomohlo, když jsme brzy srovnali. Ale my jsme zápas odehráli fantasticky jako mužstvo. Měli jsme velmi dobrý střed, kde má Genk Malinovského a Pozuela. Nenechali jsme je hrát. Já jim navíc pokrýval stopera, tudíž měli děsně složitou pozici na rozehrávku.

Představuje postup do osmifinále Evropské ligy po vítězství 4:1 v Genku váš největší úspěch v dresu Slavie?

Je to skvělé vítězství. Myslím, že si toho musíme moc vážit. Po zápase jsem byl pyšný. Na spoluhráče, realizační tým, na fanoušky. Vážně hodně pyšný.

Ibrahim-Benjamin Traoré (27) pohodlně poslal míč do sítě. Gólman Genku Daniel Vukovic se srazil se Sebastienem Dewaestem (druhý zleva).

Francois Lenoir, Reuters

Postup jste zvládli, přestože v základní sestavě nastoupili ve srovnání s domácím duelem proti Genku čtyři odlišní hráči. Jak moc byli pro výkon důležití?

Všichni podali skvělý výkon. Byl jsem překvapený. Masopust hrál první minuty za Slavii až v Genku. Král nastupoval v průběhu jara jen z lavičky náhradníků na kratší časové úseky. A Traoré po zimní pauze až do čtvrtka nebyl ani na lavičce náhradníků. Ale o jeho kvalitách víme. Podali parádní výkony. A vynucenou korekci na postu stopera jsem ani nevnímal. Deli je vždy vynikající. Já se přitom trošku bál množství změn. Říkal jsem si, že budu zase na hrotu odříznutý. Ale opak byl pravdou.

Prohra v nedělním ligovém šlágru na hřišti Plzně váš tým vůbec nepoznamenala.

Je ohromně důležité, že po nevydařeném zápase se vždy dokážeme semknout a zvládneme následující utkání. To je naše obrovská síla.

Kapitán Slavie Milan Škoda (vlevo) se raduje po jednom ze svých dvou gólů proti Genku.

Francois Lenoir, Reuters

V osmifinálovém osudí jsou hodně atraktivní soupeři. Děsí vás jména některého z potenciálních protivníků?

Názvy velkých klubů mě neděsí. Ale upřímně, jsou tam týmy, které mě děsí...