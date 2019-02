Fanoušci Zenitu zatopili pod kotlem. Hráče efektně doprovodili na stadion

Zenit v Istanbulu prohrál 0:1. Vzhledem k tomu, že na hřišti soupeře nedokázal vsítit branku, před domácími diváky čekal hráče petrohradského klubu nelehký úkol.

Trasa autobusu s fotbalisty byla dopředu známá a fanoušci si na cestu podél vozovky připravili řetěz římských světlic. Pekelná atmosféra měla hráčům připomenout důležitost čtvrteční odvety.

https://www.facebook.com/BleacherReportFootball/videos/583537118824483/

Jestli měla světelná show v hráčích probudit touhu dosáhnout fotbalové slávy, povedlo se to. Už po čtyřech minutách se trefil domácí Magomed Ozdojev. A po brance Sardara Azmouna to bylo už 2:0 pro Zenit. Jenže do závěru poločasu snížil turecký Mehmet Topal.

Jeho gól nakonec Fenerbahce na postup nestačil. V druhé půli se znovu prosadil Azmoun a Zenit si postup v závěru už pohlídal. V osmifinále narazí na španělský Villarreal.