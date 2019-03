Senzace! Slavia po heroickém výkonu porazila Sevillu a slaví postup do čtvrtfinále Evropské ligy

Slavia šokovala Sevillu a slaví postup do čtvrtfinále

Tomáš Souček poslal Slavii z pokutového kopu do vedení

Tomáš Vaclík do odvety nakonec nastoupil

Slavia bojovala o postup do čtvrtfinále Evropské ligy se Sevillou

Cestu mezi osm posledních měli ovšem Pražané hodně dramatickou. Po remíze v prvním zápase (2:2) v domácí odvetě dvakrát vedli, v prodloužení naopak prohrávali a teprve náhradník Van Buren a vlastní gól hostů skóre otočil a zachránil jim výhru a postup.

Lepší vstup do zápasu si Slavia přát nemohla. Standardka to byla jako vystřižená z učebnice. Centr z rohu vrátil Milan Škoda hlavičkou před Vaclíkovu bránu. Přesně, dokonale, přímo tam, kde stál nachystaný Ngadeu, který balon do sítě Sevilly procpal.

Střelec úvodního gólu utkání Michael Ngadeu Ngadjui se raduje z branky

Kateřina Šulová, ČTK

Pro Slavii snový začátek, protože už po čtrnácti minutách vedla a povzbuzena gólem se ještě usilovněji držela taktiky naordinované trenérem Trpišovským. Presinkem, osobními souboji, napadáním rozbíjela kombinační fotbal Španělů, kteří nemohli hrát, co umí a v čem jsou silní.

Proto se Sevilla dostala za během první půlhodiny jen k pokusu nizozemského legionáře Promese a ráně argentinského reprezentanta Banegy, ale protože šlo o střely z hranice šestnáctky, brankář Kolář si s nimi poradil.

Laciné vyrovnání po zbytečné penaltě

Po naplnění první půlhodiny se ale i on jen díval na tečovaný oblouček Promese, který skončil na břevně. To už hosté hráli, prostor a čas ke kombinaci si nacházeli a do přestávky vyrovnali.

Lacině a zadarmo, protože Pražané vyrobili neskutečnou chybu, za kterou byli ztrestáni. Kúdela pouštěl míč za sebe, Masopust si nerozuměl s Delim, takže Kolářovi nezbylo než se pokusit zachránit situaci faulem na pronikajícího Promese.

Samo sebou že přišla penalta, o které nemohlo být pochyb, pochopitelně že Ben Yedder ji proměnil, takže Slavia si rázem přivodila zcela zbytečné komplikace.

Kateřina Šulová, ČTK



Souček vrátil Slavii vedení

Trvaly ovšem jen necelou minutu, protože hned po přestávce se Bořil ve sprintérském souboji s Navasem skácel v šestnáctce a běloruský sudí nabídl pro změnu penaltu Slavii. Ujal se jí bezchybný exekutor Souček a s přehledem ji proměnil i tentokrát.

Záhy ale bylo skóre znovu srovnáno, protože po rohovém kopu odpálil Škoda míč jen k El Haddadimu, který výstavním volejem z dobrých 22 metrů šokoval Eden a brankáře Koláře nejvíc.

Tomáš Souček a Milan Škoda se radují z branky

Vlastimil Vacek, Právo



Zvrat a postup v prodloužení

Slavie se tak vrátila na úplný začátek pohárové konfrontace se Sevillou, neboť i skóre z obou zápasů bylo srovnáno. Proto viditelně přidala, zase začala být aktivnějším týmem a tlačila se do útoku, jenže blíž ke třetímu gólu měli hosté. Hlavičku Ben Yeddera však pět minut před koncem základní hrací doby Kolář přece jen na čáře vytáhl a poslal tím zápas do prodloužení.

V něm přestřelka pokračovala... Po šanci, kterou Součkovi zlikvidoval Vaclík, dostal Sevillu poprvé do vedení hlavičkující Vázquez, ale střídající Van Buren vyrovnal a znovu vrátil Slavii naději podmíněnou ovšem tím, že musí dát ještě jeden gól a vyhrát.

Zkoušela to, vzepjala se k náporu, který s ubíhajícími minutami ještě vygradoval a v poslední minutě přinesl zúročení. Po trestném kopu Zmrhala a dorážce Frydrycha si totiž Traore a Kjaer dali vlastní gól, který rozhodl o výhře a postupu Slavie do čtvrtfinále.