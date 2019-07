Dramatická cesta do Arménie! Radův tým ještě stále trčí v Praze

Vstup do pohárové Evropy se jim komplikuje ještě dřív, než poprvé kopnou do míče. Fotbalisté Jablonce se prozatím nevydali podle stanoveného plánu na cestu k zápasu 2. předkola Evropské ligy do Arménie. Důvodem je velké zpoždění letadla při cestě do Prahy. Klub teď proto hledá jiného dopravce, aby tým mohl odletět aspoň ve středu večer.