Kúdela v Šymkentu zažil i zaříkávače bran

„Tehdy tam byl jeden človíček, svým způsobem takový šaman, jenž před zápasem obcházel brány. V ruce měl nádobu, ve které bylo něco jako kadidlo, a zaříkával je, aby se nám dařilo," vrací se s úsměvem do roku 2014, kdy za klub sídlící ve třetím největším městě Kazachstánu s téměř milionem obyvatel pravidelně hrál.

„Kluci k němu chodili a on jim také dával kolem kopaček nějaké talismany. Netuším, zda to tam provozuje stále, ale co jsem tam byl, dělo se to před každým zápasem. Měli to jako tradici," popisuje Kúdela, jenž tehdy za kazašský klub odehrál celkem čtrnáct zápasů.

Mirzad Mehanovič střílí vedoucí gól Ordabasy Šymkent v úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy na hřišti Mladé Boleslavi.

Vlastimil Vacek, Právo

Pomáhala hráčům magie? „To netuším," směje se Kúdela. „Ale skončili jsme tehdy na místě, které si klub přál, takže asi ano," doplňuje český reprezentant s úsměvem. V roce 2014 s Ordabasy ve skupině o titul obsadil čtvrté místo. Asistenta tehdy hlavnímu kouči dělal mimo jiné slovenský kouč Jozef Škrlík.

„Jejich cílem je vždy skupina o titul, na kterou se dvanáctičlenná liga vždy rozdělí. Šest hraje o zlato a stejný počet o záchranu. Myslím, že třetí čtvrté místo je jejich maximum. Na Astanu a Almaty nemají, ti jsou v Kazachstánu dlouhodobě nejlepší, finančně úplně jinde než ostatní kluby," porovnává Kúdela. Do Kazachstánu před pěti lety zamířil právě z Mladé Boleslavi. Svému bývalému klubu však právě tohoto soupeře při losu nepřál.

Daniel Pudil z Mladé Boleslavi během utkání 2. předkola Evropské ligy proti Ordabasy Šymkent.

„Nečeká ji vůbec nic jednoduchého. Z domácího zápasu to chtělo co nejlepší výsledek, protože tam to bude dvakrát tak náročnější. Jednak je čeká daleká cesta, za druhé časový posun také není nic ideálního. Tohle je ještě relativně dobrý, ale navíc tam bude opravdu velký vedro. Jako kdybyste byl u moře, které tam však nemají. A oni jsou na to zvyklí," zmiňuje odchovanec Slovácka náročné klimatické podmínky, na které si mají Středočeši na místě zvykat již od středy.

„Přes den se tam nedá pořádně ani vyjít ven na ulici, trénovali jsme vlastně hlavně večer, jinak byli všichni kluci schovaní. Kolem takové třetí hodiny odpoledne to fakt bylo strašný." Podle předpovědi se má teplota v době zápasu v osm hodin večer místního času blížit ke čtyřiceti Celsiovým stupňům.

Oslavné gesto Nikolaje Komličenka, kanonýra Mladé Boleslavi, který skóroval v utkání 2. předkola Evropské ligy proti Ordabasy Šymkent.

„Navíc stadion je nic moc, s atletickou dráhou. Tribuny nejsou zakryté, tam je málo srážek. Šymkent je vlastně v kazašské lize nejjižněji položený. A nečekal bych, že bude tráva pokropená. Budou spoléhat na suchý povrch, na němž trénují pořád," předvídá Kúdela. Na stadion se vejde dvacet tisíc diváků.

Asijského angažmá nelituje. „Byl jsem tam spokojený. Pravidelně jsem hrál, poznal jinou soutěž, bylo to zajímavé. Jediné, co mi chybělo byla rodina a známí, je to fakt daleko," dodává.

Ze současného kádru zažil už jen senegalského záložníka Abdoulaye Diakhata. „Je tam už dlouho, mají ho tam celkem rádi, operuje ve středu zálohy," říká o hráči, který proti Boleslavi odehrál celý první zápas. „Občas si napíšeme, ale v pravidelném kontaktu nejsme. Každopádně přeji Mladé Boleslavi. Věřím, že postoupí," uzavírá Kúdela.