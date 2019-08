GLOSA: Pohárová zkáza. Češi už jsou za Andorrou i Gibraltarem! Což takhle rozšířit nadstavbu...?

„Trošku souhlasím, že kvůli krátké letní přestávce ještě nejsou někteří v optimální formě. Myslím, že se to týká všech hráčů, kteří byli na reprezentačním srazu - Tomáše Součka, Alexe Krále, Honzy Bořila, Lukáše Masopusta... Příprava byla naprosto neadekvátní tomu, co sportovci potřebují, zvlášť po takové sezoně. Měli jsme 59 zápasů. Kluci samozřejmě neodehráli každý, ale máme za sebou i dvě přípravy, reprezentační srazy a měli jenom dvanáct dní volno. Naprosto nedostatečné. Když se podíváte do zahraničí, tak mají hráči čtyři, pět týdnů volna. Naši měli v podstatě něco přes deset dní. Volno by mohli mít delší, ale teď bychom zase říkali, že je nemáme k dispozici. Musíme si uvědomit, že jsme skončili o dva, tři týdny později než všechny ligy v Evropě. Hráči mají v tuhle chvíli o tři týdny přípravy méně. Tak to je, my jsme se museli přizpůsobit. Udělali jsme maximum. Musíme věřit, že se do provozní teploty rychle dostanou. Když si spočítáme, co hráči za posledních deset měsíců absolvovali, tak je toho hodně. Máme prostě kratší přípravu než jiné ligy. Většina soutěží jinde ještě nezačala, nebo odstartovaly minulý víkend a my už máme odehrané páté kolo. Někde to musí být znát. Je vidět, že kluci nejsou ve stavu, ve kterém sezonu končili.“