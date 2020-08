Postup do základní skupiny Evropské ligy je znovu blíž! Dostane Sparta dar z nebes?

Nechat za sebe pracovat jiné a postoupit, aniž by sami museli v létě kopnout do míče? Fotbalisté pražské Sparty by takovou cestu přímo do skupiny Evropské ligy samozřejmě brali se vším všudy! A na soustředění v Rakousku je zastihla skvělá zpráva. Pokud Evropskou ligu v její dohrávce na německých stadionech vyhraje někdo z čtveřice Manchester United, Sevilla, Inter Milán či Šachtar Doněck, Dočkal a spol. se opravdu posunou rovnou do základní skupiny. Pravděpodobnost, že na takový scénář dojde, je zvlášť po pondělních zápasech hodně velká.