Postup ještě Sparta jistý nemá. Krize ji připravila o desítky milionů

Situace se mění ne-li každý den, tak týden. Letenští jsou ve velkém očekávání, zda jim spadne díky příhodné shodě výsledků do klína přímý postup do základní skupiny Evropské ligy. Jinak by měla fotbalová Sparta jako vítěz domácího poháru začínat již ve třetím předkole. „Žádnou oficiální zprávu ještě v ruce nemáme,“ avizuje generální ředitel František Čupr.