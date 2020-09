Nemůžete mít v sestavě jen virtuózy, potřebujete tam i Kačku, vysvětlil trenér rošádu s Káčerem

Na jaře se na Plzeň díval jen z tribuny, protože po květnovém příchodu ze Žiliny uvržené do konkursu samozřejmě nemohl Miroslav Káčer v novém angažmá nastupovat. Na podzim už se ale čtyřiadvacetiletý slovenský záložník prodral do sestavy fotbalové Viktorie. Nejdřív po minutách, v posledních zápasech už patří mezi jedenáct Guľových vyvolených.

„Nemůžete mít v sestavě jen virtuózy. Potřebujete i někoho, kdo přidá důraz, agresivitu a práci, která není tolik vidět, ale pro mužstvo je důležitá," vysvětloval plzeňský trenér Adrián Guľa rošádu ve složení středové řady, která se mu vyplatila o víkendu v ligovém zápase na Bohemians a ve čtvrtečním kvalifikačním duelu Evropské ligy proti dánskému Sönderjyske zase.

Zvlášť, když Káčer, který ve slovenské nejvyšší fotbalové soutěži debutoval už v šestnácti letech, přidal na začátku druhého poločasu k vydařenému výkonu i premiérový gól v plzeňském dresu.

„Jsem s ním spokojený, ale důležitější je vítězství a postup do dalšího kola. A také čisté konto, které jsme proti Dánům udrželi," nechal se po čtvrtečním zápase slyšet Káčer, jehož trefa znamenající zvýšení plzeňského náskoku na 3:0 byla pro vývoj a výsledek střetnutí hodně důležitá.

„Byli to proti nám silní a vysocí chlapi, takže šlo o fyzicky náročný zápas vedený od začátku do konce v dost vysokém tempu. Zvládli jsme ho ale dobře. Sem tam jsme hru kontrolovali my, sem tam měl nějaké šance soupeř. Rozhodlo, že jsme byli efektivnější," glosoval průběh střetnutí Káčer, který pod současným trenérem Plzně získal v Žilině slovenský mistrovský titul.

„Věděli jsme o jeho kvalitách, proto jsme ,Kačku´ chtěli i do Plzně. Jeho přidanou hodnotou je zmiňovaný důraz a práce pro mužstvo," pochvaluje si slovenský trenér, že díky příchodu Káčera konkurence ve středové řadě narostla.

„S Buchou fungovala středová řada famózně, ale právě proti Dánům jsme do ní potřebovali takový typ hráče, jakým je Káčer. I proto, že hra soupeře je postavena na agresivitě a důrazu, kterou do naší sestavy přinesl právě on. Jen dobře, že se vytvořilo zajímavé konkurenční prostředí," připomínal Guľa, že se mu samozřejmě nabízí nejen Bucha vystrnaděný právě Káčerem ze sestavy, ale i ve velmi slušné formě hrající Hořava.

Před klíčovým zápasem, v němž půjde příští týden Plzni v Izraeli v konfrontaci s Beer Ševou o postup do základní skupiny Evropské ligy, a tudíž podzimní účinkování na evropské pohárové scéně, pro trenéra Viktorie potěšující zjištění.