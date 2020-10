Liberec i Plzeň postoupí, věří bookmakeři a sázkaři

Sparta i Slavia mají skupinu v evropských pohárech jistou, ve hře má český fotbal ještě Plzeň a Liberec. „Čtyři kluby celý podzim ve hře, to by byl pro náš fotbal a pohárový koeficient sen. Skvělé by to bylo i z pohledu práce bookmakera. Český klub v akci je pro sázkaře nejzajímavější," rozplývá se Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

Liberec přivítá doma kyperský APOEL Nikósie a bude favoritem, stejně jako pohárově ostřílená Plzeň proti izraelskému klubu Beer Ševa.

„Plzeň se musí vypořádat s nepříjemným cestováním i nezvyklým podnebím, na druhou stranu ani Hapoel nebude hrát na svém stadionu, což handicap trochu srovnává. Domácí jsou týmem bez výrazné osobnosti s kolektivním pojetím hry, Viktorii by s ohledem na sílu kádru a zkušenosti neměli ničím překvapit. Kouč Guľa o víkendu některé hráče nechal odpočívat, i tak si tým připsal pohodlnou výhru. Karty jsou rozdány jasně, Viktoria by si měla zajistit postup bez vážnějších komplikací," říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Venku není Plzeň tak jistá

„Plzni po neúspěchu v Alkmaaru nic jiného než postup nezbývá, Evropskou ligu hrát zkrátka musí. Proti pátému týmu izraelské ligy by to měla zvládnout. Je slušně rozehraná a až na měsíc staré klopýtnutí s Libercem si vede dobře. S Hapoelem si dokázala poradit před třemi lety bez potíží, přesto bookmakeři nečekají úplně snadný zápas," zvěstuje Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.

„Sázkaři Plzni hodně věří. Snad jen mimo domácí prostředí teď Viktorka nemá dobré výsledky. To ji ohrožuje. Liberec nemá pohárově zkušený tým a čekají jej nevyzpytatelní Kypřané, kteří v Evropě rozhodně umí. Ale mužstvo má drajv i kvalitu a na lavičce výborného hecíře Pavla Hoftycha," přemítá Urbanec.

Kyperský tým je ve formě

„I liberecký trenér Hoftych o víkendu pošetřil, a to rovnou sedmičku hráčů základu. Porážku od Pardubic tak nelze brát příliš vážně, přece jen Slovan nemá až tak široký kádr. Liberec hraje důrazný fotbal, ušetřené síly se tak rozhodně budou hodit. Tím spíš, že agresivní styl je přesně to, co by na APOEL mělo platit. Obrana pod tlakem umí dělat chyby, což bude voda na liberecký mlýn. Kádr tvořený převážně z legionářů ale má svou kvalitu, proto je nelze podcenit. Karty jsou ale rozdány spíše ve prospěch domácích," rozebírá Hanák.

„Slovan postoupil přes FCSB po nevýrazném výkonu, a to byl soupeř oslaben velkou marodkou. Z posledních čtyř utkání má na kontě dvě výhry, remízu a prohru. Naopak kyperský celek je v poslední době ve formě, poslední čtyři utkání vyhrál, kvalitu kádru má srovnatelnou s Libercem. Dokáže se Slovan na utkání dobře připravit a probudí se z ospalé hry?" ptá se Světlíková.